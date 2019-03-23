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  • 23.03.2019 16:54
  • Son Güncelleme: 23.03.2019 16:54

ipucu sorusu 23 Mart: 1974 yapımı hangisidir?

ipucu sorusu yayınlandı. 20 bin TL ödüllü yarışmanın ipucu sorusu nden geliyor. Türk Korku Sİneması'nın ilk örneklerinden olan bir korku filmi ipucu sorusu olarak soruldu. Peki, 1974 yapımı korku filmi hangisidir? İşte 23 Mart sorusu ve yanıtı...

1974 yapımı Türk korku filmi hangisidir?

ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Türk Telekom'un canlı bilgi yarışması Eleq bugün 20.00'de 20 bin TL ödülü ile takipçileriyle buluşacak. Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Herkese iyi hafta sonları eleqseverler, umarız iyisinizdir. meraklıları için çok kolay bir #eleqipucu sorusu var bu akşam. Türk Korku Sineması'nın ilk örneklerinden olan, 1974 yapımı filmi hangisidir?" denildi. İşte 23 Mart sorusu ve cevabı...

ELEQ İPUCU SORUSU (23 MART 2019)

Soru: 1974 yapımı Metin Erksan korku filmi hangisidir?

Cevap: ŞEYTAN

Şeytan, (The Turkish Exorcist) 1973 tarihli ABD yapımı Şeytan filminin Türk versiyonudur. Metin Erksan'ın yönettiği film Drakula İstanbul'da gibi sinemasının ilk örneklerindendir.

ŞEYTAN FİLMİ KONUSU

Gül ve annesi zengin yaşamları olan bir ailedir. Gül'ün annesi ve babası ayrılmanın eşiğine gelmiştir. Gül'ün annesi ile Ekrem evlenmek istemektedir. Ama anne Ekrem ile evlenmeyi fazla düşünmemektedir. Gül'ün doğum günü olur. Gül'ün babası bu doğum gününe gelemez. Yine anne baba arasında şiddetli tartışmalar yaşanır. Gül bu sırada psikolojik sorunlar yaşamaktadır. Doktorlarla birlikte bir imam, Gül'e ne olduğunu anlamaya çalışırken sonunda Gül'ün içine şeytan girdiğini anlayacaklardır. İmam ile Tuğrul Bilge, Gül'ün içine giren şeytanı çıkarmak için bir uğraşa gireceklerdir. Şeytan, Tuğrul Bilge'yi yanıltmak için çeşitli oyunlar oynasa da imam sayesinde bu oyunları boşa çıkacaktır. Şeytan, Gül'ün bedeninden çıktığında, Tuğrul Bilge'nin bedenine girer. Şeytan, bedenini esir almadan Tuğrul Bilge kendini camdan atar ve ölür. Şeytan ise yine azamlar dünyasına döner. Gül bu yaşananları hatırlamaz ve eski neşesine tekrar döner.

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