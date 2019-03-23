Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Türk Telekom'un canlı bilgi yarışması Eleq bugün 20.00'de 20 bin TL ödülü ile takipçileriyle buluşacak. Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Herkese iyi hafta sonları eleqseverler, umarız iyisinizdir. Korku filmi meraklıları için çok kolay bir #eleqipucu sorusu var bu akşam. Türk Korku Sineması'nın ilk örneklerinden olan, 1974 yapımı Metin Erksan filmi hangisidir?" denildi. İşte 23 Mart Eleq ipucu sorusu ve cevabı...

ELEQ İPUCU SORUSU (23 MART 2019)

Soru: 1974 yapımı Metin Erksan korku filmi hangisidir?

Cevap: ŞEYTAN

Şeytan, (The Turkish Exorcist) 1973 tarihli ABD yapımı Şeytan filminin Türk versiyonudur. Metin Erksan'ın yönettiği film Drakula İstanbul'da gibi Türk korku filmi sinemasının ilk örneklerindendir.

ŞEYTAN FİLMİ KONUSU

Gül ve annesi zengin yaşamları olan bir ailedir. Gül'ün annesi ve babası ayrılmanın eşiğine gelmiştir. Gül'ün annesi ile Ekrem evlenmek istemektedir. Ama anne Ekrem ile evlenmeyi fazla düşünmemektedir. Gül'ün doğum günü olur. Gül'ün babası bu doğum gününe gelemez. Yine anne baba arasında şiddetli tartışmalar yaşanır. Gül bu sırada psikolojik sorunlar yaşamaktadır. Doktorlarla birlikte bir imam, Gül'e ne olduğunu anlamaya çalışırken sonunda Gül'ün içine şeytan girdiğini anlayacaklardır. İmam ile Tuğrul Bilge, Gül'ün içine giren şeytanı çıkarmak için bir uğraşa gireceklerdir. Şeytan, Tuğrul Bilge'yi yanıltmak için çeşitli oyunlar oynasa da imam sayesinde bu oyunları boşa çıkacaktır. Şeytan, Gül'ün bedeninden çıktığında, Tuğrul Bilge'nin bedenine girer. Şeytan, bedenini esir almadan Tuğrul Bilge kendini camdan atar ve ölür. Şeytan ise yine azamlar dünyasına döner. Gül bu yaşananları hatırlamaz ve eski neşesine tekrar döner.