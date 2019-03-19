Başkan Erdoğan: Türkiye ile hesabı olan herkes 31 Mart'ı bekliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'da halka hitap etti.

Sakarya en ağır imtihanlara tabi tutulup hepsinden de alnının akıyla çıktı.



SAKARYA'DA 45. İL MİTİNGİ

Bugün Sakarya'da 45. il mitingimizi yapıyoruz. Bunun yanında İstanbul'da 13. Ankara'da 8 ilçe mitingi yaptık. 39 günde 71 miting gerçekleştirmiş olacağız.

Niçin mücadele ediyoruz, sadece 3-5 belediye başkanlığı veya eksik veya fazla almak için bu kadar çalışılır mı? Eğer öyle olsaydı muhalefetin bizim 71 miting yaptığımız yerde 171 miting yapması gerekirdi. Çünkü onların böyle bir neticeye daha çok ihtiyaçları var. Buna rağmen bizim değil yarımız, onda birimiz kadar bile çalışmıyorlar. Laf ola beri gele... Yasak savma kabilinden göstermelik toplantılarla gün öldürüyorlar. Bizim böylesine çok çalışmamızın sebebi ülkemizi ve sizi çok seviyor olmamızdandır.



TÜRKİYE'YLE HESABI OLAN HERKES 31 MART'I BEKLİYOR

Seçimden ülkemizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat vermeyeceğimiz bir sonuçla çıkmayı hedefliyoruz. Bunun için 31 Mart'ın bir beka seçimi olduğunu söylüyoruz Türkiye ve Türk milletiyle hesabı olan herkes 31 Mart'ı bekliyor.

Gezi olayları 17-25 aralık emniyet yargı darbe girişimini yaşadığımızda 2014 yerel seçimlerinin bizim sonumuz olacağını düşünerek ellerini ovuşturuyorlardı.

2014'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de benzer bir beklentiye girdiler.

15 Temmuz'da darbe ile ülkeyi ele geçirmeye çalıştılar.

Tüm kalbimle inanıyorum ki bir kez daha başaramayacaklar. Milletimiz meydanı 31 Mart'ta da bunlara bırakmayacak.



DEFOL ORAYA GİT

Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bizim Güneydoğu Anadolu bölgemiz var, Doğu Anadolu Bölgemiz, Karadeniz'imiz, Akdeniz'imiz, Orta Anadolu'muz, Ege'miz, Marmara'mız var ama Kürdistan diye bir bölge Türkiye'de yok. Bu beyefendi Kürt de değil. Ne idüğü belirsiz, Kürdistan'ı çok seviyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var. Defol oraya git. Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Bizi bölemeyecekler, parçalayamacaklar.

GELİN BU KARANLIK OYUNU BİR KEZ DAHA BOZALIM

CHP'ye gönül verenlere, İP'ye, SP'ye sempati duyanlara sesleniyorum. Gelin bu karanlık oyunu bir kez daha bozalım. Gelin ülkeyi tökezletmek isteyenleri bir kez daha hüsrana uğratalım. Bugün Türkiye'nin bir olma, beraber olma, iki parmakları gibi kenetlenme günüdür. Ülkemizde bazıları kendi tarihimizdeki zaferleri unutmuş olabilir. Yeni Zelanda'daki olayı gördünüz. Ama elin oğlu hiçbirini unutmamış. 2019'da gelmiş silahına kazımış. Cami basıp 50 müslüman kardeşimizi alçakça katletti. Bölücü örgütün amacı da aynı değil mi? Bazılarının gözleri vardır görmez, kulakları vardı duymaz, dilleri vardır konuşmaz. Bazıları da hepsini görür, duyar ama başka türlü konuşur. Bizim kalbimiz ve dilimiz aynıdır.

SAKARYA'YA ŞEHİR HASTANESİ

Bu şehrimizi aşkla sevmekle kalmadık. Tarihi hizmetlerle de kavuşturduk. Sakarya'da 17 yılda 24 katrilyon yatırım yaptık. 28 bin seyirci kapasiteli bir stadyum, futbol sahaları yaptık. Millet bahçelerinin yapımına başlıyoruz. Sağlıkta bin 335 yataklı 17'si hastane olmak üzere 47 adet sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. Sakarya Şehir Hastanesi'nin yapımına yakında başlıyoruz.İmar barışı ile 179 bin Sakaryalı kardeşimizin sorununu çözdük. 133 kilometreden aldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 401 kilometreye çıkardık. Çatalca-Yassıören kesimiyle Habibler kavşağının resmi açılışını 3 gün önce Çatalca'da yaptık.