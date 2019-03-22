31 Mart yerel seçimler öncesi çalışmalarına durmadan devam eden AK Parti, Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi sloganıyla vatandaşlarla buluşuyor. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleşecek Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi ne zaman, saat kaçta başlayacak? Heyecanla beklenen dev miting nerede olacak?

CUMHUR İTTİFAKI BÜYÜK İSTANBUL MİTİNGİ NE ZAMAN, NEREDE?

Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi 24 Mart Pazar günü saat 14.00'de Yenikapı'da gerçekleşecek.

Yenikapı Meydanı, Samatya'dan Yenikapı'daki vapur iskelesine kadar uzanan 673 bin metrekarelik bir alanı kapsayan bölgede denize dolgu yapılarak inşa edilmiştir.