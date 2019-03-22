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  • 22.03.2019 17:13
  • Son Güncelleme: 22.03.2019 17:13

AK Parti İstanbul Mitingi ne zaman, nerede? 2019 saat kaçta?

AK Parti İstanbul Mitingi için geri sayım başladı. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek Büyük İstanbul Mitingi vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, AK Parti İstanbul Mitingi ne zaman ve nerede olacak?

Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi ne zaman?

31 Mart yerel seçimler öncesi çalışmalarına durmadan devam eden AK Parti, sloganıyla vatandaşlarla buluşuyor. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleşecek , saat kaçta başlayacak? Heyecanla beklenen dev miting nerede olacak?

CUMHUR İTTİFAKI BÜYÜK İSTANBUL MİTİNGİ NE ZAMAN, NEREDE?

Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi 24 Mart Pazar günü saat 14.00'de Yenikapı'da gerçekleşecek.

Yenikapı Meydanı, Samatya'dan Yenikapı'daki vapur iskelesine kadar uzanan 673 bin metrekarelik bir alanı kapsayan bölgede denize dolgu yapılarak inşa edilmiştir.

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