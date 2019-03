Bienallerin ne olduğu ve bienallerin kaç yılda bir düzenlendiği merak edilen konular arasında yer alıyor. Bienaller kültür ve sanat etkinliği kapsamında yapılmaktadır. Bienalin yapılması için hazırlık süreleri oldukça zaman almaktadır. Peki, bienaller kaç yılda bir düzenlenmektedir? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

BİENALLER KAÇ YILDA BİR DÜZENLENMEKTEDİR?

Bienaller kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında iki yılda bir yapılırlar. İki bienal arasındaki kalan süre ise bir sonraki bienalin hazırlık süreci için kullanılmaktadır. Büyüklüğü göz önünde bulundurulursa bir bienalin hazırlanma süreci de epey zaman almaktadır. Bu süre zarfında organizasyonda yer alan katılımcıların ise eserleri toplanıp bunlar arasında seçim yapılır.

BİENAL NASIL NAZIRLANIR?

Her bir bienalin kendine has teması bulunmaktadır ve organizasyonda sergilenecek eserler de bu tema üzerinden seçilmektedir. Hazırlık süresinde küratör adı verilen bir yetkili bulunur ve bu kişi bienalde sergilenecek eserlerden tutun da gösterim mekânlarına kadar her şeyde görev alır. Kısacası küratörler bienalleri yöneten kişidir. Hazırlık süresi içerisinde bienal ilanına cevap veren katılımcıların eserleri arasında uygun olanları seçilir. Bienalin duyurusunda bienalin tarihi ve teması hakkında da net bilgiler verilir.