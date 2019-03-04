Teröre desteğiyle dikkat çeken Zillet İttifakı'nın CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, Saadet Partisi'ne verdiği destekle bilinen TV5 kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu. O görüntüleri izleyenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kuruluş aşamasında birçok vatandaşın da yardımda bulunduğu TV5'te yayınlanan "Gündemdekiler" isimli programda CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkanı adayı Alper Taş LGBT'liler için vaatlerde bulundu ve onların baskı ve zulüm altında olduğunu iddia etti.

Taş "Biz LGBT konusunda onların kendi meclislerinde aldıkları kararları ve sorunlarının takipçisi olacağım. Biz LGBT için söylediklerimizin her zaman arkasındayız. Dün da böyle düşünüyorduk. Bugün de böyle düşünüyoruz. Biz onların insanca yaşamalarını sağlayacağız." derken TV5 spikerinin de kendisini onaylaması dikkatlerden kaçmadı.