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  • Son Güncelleme: 04.03.2019 19:07

Başkan Adayı 'tan propagandası

Terör seviciliği ile dikkat çeken 'nın Başkan Adayı , 'ne verdiği destekle bilinen kanalında propagandası yaptı. İşte o görüntüler...

Teröre desteğiyle dikkat çeken 'nın Başkan Adayı , 'ne verdiği destekle bilinen kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu. O görüntüleri izleyenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kuruluş aşamasında birçok vatandaşın da yardımda bulunduğu TV5'te yayınlanan "Gündemdekiler" isimli programda CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkanı adayı Alper Taş 'liler için vaatlerde bulundu ve onların baskı ve zulüm altında olduğunu iddia etti.

Taş "Biz LGBT konusunda onların kendi meclislerinde aldıkları kararları ve sorunlarının takipçisi olacağım. Biz LGBT için söylediklerimizin her zaman arkasındayız. Dün da böyle düşünüyorduk. Bugün de böyle düşünüyoruz. Biz onların insanca yaşamalarını sağlayacağız." derken TV5 spikerinin de kendisini onaylaması dikkatlerden kaçmadı.

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