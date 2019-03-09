Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 09.03.2019 17:06
  • Son Güncelleme: 09.03.2019 17:06

'da korkunç olay! 15 yaşındaki Sefa'nın silah merakı ölümle sonuçlandı

’un Bafra ilçesinde evde silahla oynayan 15 yaşındaki çocuk başından vurularak hayatını kaybetti.

15 yaşındaki Sefa'nın korkunç ölümü

Olay, Boğazkaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ortaokul son sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Sefa K, evde oynadığı silahın ateş alması sonucu başından vuruldu. Silah sesini duyan babaannesi odaya girdiğinde torununu yerde kanlar içinde buldu.

Ağır yaralanan çocuk olay yerine çağrılan 112 acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Sefa K. otopsi yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriSamsun'da korkunç olay! 15 yaşındaki Sefa'nın silah merakı ölümle sonuçlandı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar