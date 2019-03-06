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  • Son Güncelleme: 06.03.2019 22:25

İşte zillet ittifakının sevdası!

Teröristlerin destekçisi zillet ittifakının bir parçası olan 'ye tam destek verdiğini açıkladı. Buna karşılık CHP'de HDP'nin desteğinden çok mutlu olduğunu belirterek listelerine HDP'ye yakın isimleri koydu. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifasının arkasında yatan nedenin HDP ile işbirliği meselesi olduğu anlaşıldı. Geçtiğimiz günlerde Kaftancıoğlu'nun ilçe belediye başkan adaylarını arayıp, “İlk 5’e HDP’nin göstereceği bir adayı mutlaka yazın” diye talimat verdiği ortaya çıkmıştı. Öte yandan 'de de HDP aday çıkarmayarak CHP'nin adayı 'i destekleme kararı aldı.

Zillet ittifakının PKK sevdası!

'nın destekçisi seçimlere günler kala 'da 13 ilçede aday çıkarmama kararı aldı. Sebebi ise 'nin adayını desteklemek. İlçelerde CHP listesine meclis üyesi adayı soktuğu için bu partiyi destekleyecek olan HDP bazı ilçelerde de kendi meclis üyesi adaylarına oy isteyecek.

HDP'nin İstanbul'da CHP'nin özelllikle oy oranının yüksek olduğu ilçelerde aday çıkarmaması jestine karşılık CHP'de yine HDP'nin tabanı olan ilçelerde bu partiye yakın isimleri listesine koyduğu görüldü.

HDP Şişli İlçe Teşkilatı CHP adayı Muammer Keskin'e çalışacaklarını resmen açıkladı. HDP'liler Keskin'e desteklerini açıkladıkları toplantıda 'yi "Kürdistan tarafı-Türkiye tarafı" diye bölerek skandal bir söyleme de imza attılar.

Terör örgütlerine sempatizanlığı ile bilinen CHP'nin Beyoğlu adayı Alper Taş PKK lideri Abdullah Öcalan'ın posteri önünde açıklama yapmıştı.

'de de HDP aday çıkarmayarak CHP'nin adayı 'i destekleme kararı aldı.

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