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  • 07.03.2019 13:37
  • Son Güncelleme: 07.03.2019 13:39

Momo ve benzeri siber tehlikelere karşı aileler neler yapmalı?

Türkiye'de "Mavi Balina" oyunundan sonra WhatsApp'ta yayılan "Momo" da tehlike saçmaya başladı. Sosyal medya ve cep telefonları aracılığıyla yayılan ve siber zorbalık olan Momo'nun tehditleri ise şunlar: Kişisel bilgileriniz çalınıyor. İntihara sürüklüyor. Tehdit ve taciz ediyor. Zorla para alıyor. Oyuncular depresyon ve kaygı ataklarına yakalanıyor. Peki, Momo ve benzeri siber zorbalıklardan korunmak için aileler ne yapmalı? Nasıl önlemler almalı? Detaylar haberimizde...

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