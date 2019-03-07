Dünyada çok sayıda gencin bu oyun yüzünden intihar ettiği açıklandı. Ülkemizde de gençler, bu tehlikeli oyuna karşı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan tarafından uyarıldı.
Momo ve benzeri siber tehlikelere karşı aileler neler yapmalı?
Türkiye'de "Mavi Balina" oyunundan sonra WhatsApp'ta yayılan "Momo" da tehlike saçmaya başladı. Sosyal medya ve cep telefonları aracılığıyla yayılan ve siber zorbalık olan Momo'nun tehditleri ise şunlar: Kişisel bilgileriniz çalınıyor. İntihara sürüklüyor. Tehdit ve taciz ediyor. Zorla para alıyor. Oyuncular depresyon ve kaygı ataklarına yakalanıyor. Peki, Momo ve benzeri siber zorbalıklardan korunmak için aileler ne yapmalı? Nasıl önlemler almalı? Detaylar haberimizde...
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