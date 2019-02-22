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Şiddet içerikli oyun Momo nedir? WhatsApp'ta hızla yayılan Momo tehlikesi

22.02.2019 16:20

Dünya çapında kriz yaratan ve ağına düşürdüğü gençleri intihara sürükleyen oyun Momo yeniden hortladı! Peki, ''Yeni Mavi Balina'' şeklinde tabir edilen şiddet içerikli yeni sanal oyun Momo nedir? İntihara teşebbüse sebebiyet veren Momo hakkında bilinmeyenler...


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