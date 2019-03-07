Üç Aylar, ilahi rahmetin oluk luk akığı, manevi huzur ve sükunun gönüllere indiği kıymetli bir zaman dilimidir. İslam alemi bu mübarek vakitlerde ömürlerinin muhasebesini yapar ve yaratılış gayesini yeniden idrak eder. Kulluk ve ibadete, hayır ve hasenata, iyilik ve güzelliklere her zamankinden daha fazla yönelindiği Üç Aylar 8 Mart Cuma günü başlıyor. Peki, Üç Aylar'da nasıl ibadet edilmeli? Üç Aylar tesbihi nasıl çekilir?

ÜÇ AYLAR TESBİHİ NASIL ÇEKİLİR?

RECEB AYI

10 GÜN 100 defaSübhana'llahi'l- hayyil- kayyum

10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed

10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim

ŞABAN AYI

10 GÜN 100 defa Ya latifu celle şanühü

10 GÜN 100 defa Ya rezzaku celle şanühü

10 GÜN 100 defa Ya azizü celle şanühü

RAMAZAN AYI

10 GÜN 100 defa Ya erhame'r- rahimin

10 GÜN 100 defa Ya gaffarü'z- zünüb

10 GÜN 100 defa Ya 'atika'r- rikab

ÜÇ AYLARDA NELER YAPILMALIDIR?

Üç aylarda nefisler hesaba çekilmeli, ana sermayemiz olan ömrümüzün nerede ve nasıl tüketildiği gözden geçirilmeli, amel defterimize neler yazıldığı, Mahşer günü kurulacak büyük divanın tek Hâkimi Yüce Allah'ın (cc) hakkımızda nasıl bir hüküm vereceği düşünülmelidir ve hayatımızın geri kalan bölümünde bu hususlara dikkat edecek şekilde yaşamamız gerektiği ön plana çıkmalıdır. Peki üç aylarda neler yapmamız doğru olur? Neler yapılmalıdır?



Bu aylar dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır.



* Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.



* Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.



* Tefekkürde bulunulmalı, "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.



* 4 Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı



* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.



* Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı.



* Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.



* Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.



* Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.



* Hayattaki manevî büyüklerimizin, hocalarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, mesaj yahut e-mail çekerek tebrik edilmeli, duaları istenmeli.

* Başta bütün insanlık olmak üzere kendimize ve sevdiklerimize mümkün mertebe ismen dualar etmeli.