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Aileler dikkat! 'WhatsApp kızı Momo' öldürüyor

07.03.2019 10:38

Balina’dan sonra Momo adlı oyunun pençesine kapıldı. Siber zorbalık, kısa sürede Türkiye de dahil birçok ülkeye yayıldı. İntihar edenlerin sayısı arttı.


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