Aileler dikkat! 'WhatsApp kızı Momo' öldürüyor

Balina’dan sonra Momo adlı oyunun pençesine kapıldı. Siber zorbalık, kısa sürede Türkiye de dahil birçok ülkeye yayıldı. İntihar edenlerin sayısı arttı.
Aileler dikkat! 'WhatsApp kızı Momo' öldürüyor07.03.2019 10:38
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