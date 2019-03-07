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  • 07.03.2019 14:26
  • Son Güncelleme: 07.03.2019 14:26

İzmir'de kaçak silah üreten şebekeye operasyon

Kurdukları atölyelerde tanınmış bir tabanca markasının kalıbıyla kaçak silah ürettikleri tespit edilen 53 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların, üretilen tabancaları sahte gönderici ve alıcı isimleriyle kargo şirketlerine vererek Türkiye'nin değişik illerine gönderdiği tespit edildi.

Türkiye'nin her yerine göndermişler

İzmir'de kurdukları atölyelerde tanınmış bir tabanca markasını taklit ederek kaçak silah ürettikleri belirlenen 53 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı yapan bir şebekenin imalatını yaptıkları tabancaları piyasaya sürdükleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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