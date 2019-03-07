İzmir'de kaçak silah üreten şebekeye operasyon

İzmir'de kurdukları atölyelerde tanınmış bir tabanca markasını taklit ederek kaçak silah ürettikleri belirlenen 53 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı yapan bir şebekenin imalatını yaptıkları tabancaları piyasaya sürdükleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.
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