Hacet namazı Regaip Kandili gecesi tesbih namazı ile beraber kılınabilir. Hacet namazını 4 rekat kılabileceğiniz gibi 12 rekat olarak da kılabilirsiniz Peki hacet namazı için Regaib Kandil'inde nasıl niyet edilir? Her rekatta hangi duayı okumalı? İşte Regaib gecesi kılınan hacet namazı hakkında tüm merak edilenler...

Peygamberimiz Hazreti Muhammed (S.A.V) hacet namazını Ayet-el Kürsi ile kılmıştır.

REGAİB KANDİLİNDE HACET NAMAZI KAÇTA KILINIR

Regaip Kandili gecesinde hacet namazı akşamla yatsı arasında kılınabilir. Yani saat 20.00 ile 21.15 arasında regaip kandili namazını kılabilirsiniz.

REGAİP KANDİLİ HACET NAMAZI NASIL KILINIR

Regaip Kandili gecesini ibâdetle geçirmenin sevabı pek çoktur. Bu gecede kılınacak Hacet namazı 12 rek'attir. Bu namazın kılınışı sırasında Kadir Suresi de okunabilir. Çeşitli hacet duaları olduğu için herhangi bir tanesi tercih edilebilir.

HACET NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR

Regaip gecesi Hacet Namazını, iki, dört ya da on iki rekat şeklinde kılıbilirsiniz. Hacet namazında ilk rekâtta Fatiha 'dan sonra üç defa Âyetel-Kürsî okunur. 4 rekat halinde hacet namazını şu dualarla kılıyorsunuz;

Hacet Namazına niyet edilir. Namazda asagidaki âyetler okunur:

Hacet namazı 1. rekatta: Subhaneke + Fatiha + 3 Âyetel Kürsî

Hacet namazı 2. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.

Hacet namazı 2. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü +salli +barik

Hacet namazı 3. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.

Hacet namazı 4. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.

Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik +Rabbenâ duaları okunur.

Şayet Hacet namazını 12 rekat olarak kılmak isterseniz aynı şekilde niyet edilerek bunu 12 rekata tamamlayabilirsiniz. Hacet namazının bitiminde duaya oturulur ve yaradandan hacet ne ise onun için yardım istenir.



