A101 aktüel 7 Mart 2019 kataloğu yayınlandı. Kataloğun yayınlanması ile birlikte indirimli ürünler merak edilmeye başlandı. Perşembe günü yani bugünden itibaren satışa sunulan aktüel ürünler arasında teknolojiden gıdaya bir çok ürün listelendi. Teknoloji ürünlerinden televizyon ve cep telefonu ise dikkat çekiyor. İşte 7 Mart 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Sunny dik süpürge 99,95 TL

Arzum tost makinesi 149,95 TL

Arzum el blender seti 119 TL

Arzum peta seramik tabanlı ütü 99,95 TL

Arzum saç kurutma makinesi 69,95 TL

Aprilla vücut bakım ve traş makinesi 79,90 TL

Piranha 3d sanal gerçeklik gözlüğü 34,95 TL

Piranha bluetooth kulaklık 34,95 TL

Piranha kablosuz mouse 14,95 TL

Piranha mobil mikroskop 19,95 TL

Aynalı banyo dolabı 79,95 TL

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN