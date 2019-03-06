2019 Kandil mesajları Regaip Kandili mesajları! Regaip Kandili cep telefonu kısa SMS mesajı
Regaip Kandili vesilesiyle müslümanlar birbirlerine kutlama mesajları gönderiyor. Özellikle cep telefonu SMS kısa mesajlar üzerinden mesajlar gönderilecek. Biz de Regaib kandili için mesajları sizler için derledik. İslam dünyasında bu gece idrak edilecek olan regaib kandili için en güzel resimli mesajları haberimizden edinebilir ve sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Müslüman aleminin heyecan ve coşku ile beklediği bir kandil günü daha geldi, çattı. Sevdiklerine bu önemli ve anlamlı günde 2019 yılı Regaib Kandili mesajları göndermek isteyenler için Sosyal medyada en çok paylaşılan birbirinden güzel ve dua dolu resimli Regaib kandili mesajları haberimizde.
Regaip Kandili mesajları, binlerce vatandaş tarafından şimdiden araştırılmaya başladı. Müslüman alemi için en değerli günlerden birisi olan bu önemli gün yine dua ve ibadetler ile idrak edilecek. Camiler dolup taşacak, kandil mesajları ile bugünün coşkusu yaşanacak. Sosyal medyada en çok paylaşım alan 2019 Regaip Kandili mesajları yine sizler için bir arada derledik. Whatsapp veya SMS olarak yollayabileceğiniz birbirinden güzel görselleri sabah.com.tr adresinde bulabileceksiniz. İşte 2019 resimli Regaip kandili mesajları…
Mübarek Regaip kandilinde yaptığınız tüm duaları Allah kabul etsin. Hayırlı kandiller!
Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.
Allah'a kulsun, zulmetler içinde parlayan nursun, senin gibi hakikatli dostun, kandilin mübarek olsun.
Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!
Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun..
Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun!
Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.
Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.
Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!
REGAİP KANDİLİ ORUCUNA NE ZAMAN VE NASIL NİYET EDİLİR?
Regaip Kandili'ni ibadetler eşliğinde değerlendirmek isteyen Müslümanlar, o gün tutacakları oruç için ne zaman ve nasıl niyet etmeleri gerektiğini öğrenmek istiyorlar. Yapılan tüm ibadetler, niyet ile olacağı için nafile bile olsa oruç için de niyet etmek gerekir. Regaip Kandili orucu tutacak olan Müslüman, sahurda "Niyet eyledim Allah (c.c.) rızası için nafile orucu tutmaya." şeklinde niyet etmelidir. Öte yandan, Ramazan orucuna, zamanı belirlenmiş adak orucuna ve nâfile oruçlara; akşamdan itibaren ertesi günü kuşluk vaktine kadar niyet edilebilir.