Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 07.03.2019 10:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.01.2023 09:08
    ABONE OL

    Regaip Kandili anlamı nedir, kısaca ne demek?

    Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? İşlenen sevapların kat kat daha fazla olacağı ve edilen duaların kabul olacağına inanılan bu kutsal gün hakkında internette birçok araştırma yapılıyor. Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir, okunacak dualar nelerdir, nasıl ibadet edilmesi gerekir gibi sorulara yanıt aranıyor.

    takvim.com.tr
    Regaip Kandili anlamı nedir, kısaca ne demek?

    Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? Kutsal 3 Aylar'ın başlangıcı olan Recep Ayı'nın ilk günü olarak kabul edilen ve Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gün kutlanan Regaip Kandili'nde yapılması gereken ibadetler ve okunacak duaların neler olduğu araştırılıyor. Bir Müslüman'ın Regaip Kandili'nin gecesini ve gündüzünü nasıl geçirmesi gerektiği yönünde araştırmalar yapılıyor. Biz de bu konuyu inceledik ve haberimize ekledik. Peki Regaib Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? İşte detaylar..

    PEYGAMBER EFENDİMİZ HACET NAMAZINI NASIL KILARDI?

    Peygamberimizden edilen bir rivayete göre hacet namazının ilk rekatında Fatiha'dan sonra üç defa Ayete'l-Kürsi, diğer rekatlarda da Fatiha'dan sonra sırasıyla birer defa İhlas, Felak ve Nas sûreleri okunur.

    HACET NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?

    Regaip gecesi Hacet Namazını, iki, dört ya da on iki rekat şeklinde kılıbilirsiniz. Hacet namazında ilk rekâtta Fatiha 'dan sonra üç defa Âyetel-Kürsî okunur. 4 rekat halinde hacet namazını şu dualarla kılıyorsunuz;

    Hacet Namazına niyet edilir. Namazda asagidaki âyetler okunur:
    Hacet namazı 1. rekatta: Subhaneke + Fatiha + 3 Âyetel Kürsî
    Hacet namazı 2. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.
    Hacet namazı 2. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü +salli +barik
    Hacet namazı 3. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.
    Hacet namazı 4. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.
    Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik +Rabbenâ duaları okunur.
    Şayet Hacet namazını 12 rekat olarak kılmak isterseniz aynı şekilde niyet edilerek bunu 12 rekata tamamlayabilirsiniz. Hacet namazının bitiminde duaya oturulur ve yaradandan hacet ne ise onun için yardım istenir.

    Regaip ne demektir önemi nedir?

    Regaib kelime manası olarak pek çok ihsan demektir. Regaip kandili ihsan gecesidir ve fazileti de bundan gelir. Regaip Kandili üç ayların başlangıcıdır. Perşembeyi Cumaya bağlayan geceye denk gelir. Cuma gecesine denk gelmesi sebebiyle de bu Regaib kandili önemli ve özeldir. Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu Regaip Kandilinin önemini şu şekilde anlattı. "Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Borçlar siliniyor
    Haberler Yaşam Regaip Kandili anlamı nedir, kısaca ne demek?
        SON DAKİKA