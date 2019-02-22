Ukraynalı bebek Türk donör sayesinde iyileşti

Ukrayna'da yaşayan Anzhela Pithotska, 1 yıl önce Yevanhelina adını verdiği kızını kucağına aldı. Ancak kızına 4 aylıkken 'immün yetmezlik' tanısı konulunca yıkıldı. Kızının iyileşmesi ilik nakline bağlıydı. Pithotska ve eşi, kızlarını hayata döndürmek için soluğu Türkiye'de aldı. Küçük kız, Antalya'da özel bir hastanede tedaviye alındı. Daha sonra ilik için donör arayışına başlandı. Aile içinde uygun donör bulunamadı. Bunun üzerine TÜRKÖK'e başvuru yapıldı. Uygun iliğin, bir Türk vericide bulunduğu açıklandı.
Küçük kız, 3 ay önce Türk donörün bağışladığı ilik sayesinde hayata bağlandı. Türkiye'de iyileşen Yevanhelina, hastane yönetimi tarafından yapılan sürpriz doğum günü ile 1'inci yaş gününü Antalya'da kutladı. Anne, mutluluktan gözyaşlarını tutamadı. Kızının hayatını kurtaran Türk donörle yasalar gereği 2 yıl sonra tanışabileceğini belirten Pithotska, "2 yıl sonra Türkiye'ye geldiğimizde donörün ayaklarına kapanacağım. O benim kızıma yeniden hayat verdi" ifadelerini kullandı.
ŞİMDİ SIRA MİNİK ÖYKÜ'DE
İzmir'de lösemiye yakalanan 3.5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için seferberlik başlatıldı. Ancak hala uygun ilik bulunamadı. Zaman ise daraldı. Küçük çocuğun nakil için 1 aydan az zamanı kaldığı açıklandı. Yazıcı ailesi, bir kez daha organ bağışı çağrısı yaptı.
Küçük kız, 3 ay önce Türk donörün bağışladığı ilik sayesinde hayata bağlandı. Türkiye'de iyileşen Yevanhelina, hastane yönetimi tarafından yapılan sürpriz doğum günü ile 1'inci yaş gününü Antalya'da kutladı. Anne, mutluluktan gözyaşlarını tutamadı. Kızının hayatını kurtaran Türk donörle yasalar gereği 2 yıl sonra tanışabileceğini belirten Pithotska, "2 yıl sonra Türkiye'ye geldiğimizde donörün ayaklarına kapanacağım. O benim kızıma yeniden hayat verdi" ifadelerini kullandı.
ŞİMDİ SIRA MİNİK ÖYKÜ'DE
İzmir'de lösemiye yakalanan 3.5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için seferberlik başlatıldı. Ancak hala uygun ilik bulunamadı. Zaman ise daraldı. Küçük çocuğun nakil için 1 aydan az zamanı kaldığı açıklandı. Yazıcı ailesi, bir kez daha organ bağışı çağrısı yaptı.
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