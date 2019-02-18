Bir can 'Öykü'sü

İzmir'de 3.5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı, geçen Kasım'da lösemiye yakalandığını öğrendi. Çocuğun tek çaresi ilik nakliydi. TAKVİM, Öykü'nün imdat sesine kulak verdi. Vatandaşlar donör olmak için sıraya girdi. 76 ilde ve 12 ülkede "Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyası düzenlendi. TAKVİM'e yüzlerce mektup gönderen mahkumlar "Biz de hazırız" dedi. Binlerce kişi donör olmak için Türk Kızılayı'na akın etti. Ancak henüz Öykü için müjdeli haber gelmedi. Küçük kız için 1 aylık kritik sürece girildi. Öykü'yü ziyaret eden Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Öykü ve ailesinin yaptığı farkındalık dalgası sayesinde, 2018'de 110 bin bağışçı olmuştu, son iki ayda 100 bin rakamına ulaştık" dedi. Anne Eylem Yazıcı ise şunları söyledi: "1 ay süremiz kaldı. İlik bulunmazsa yarı uyumlu olan benden nakil yapılacak. Donör bulma aciliyeti devam edecek. Öykü birçok çocuğa umut oldu. Kök hücre bağışında bulunan bir donörün iliği, Almanya'daki birisine uymuş. Buna benzer birçok haber aldık."Türkiye, Öykü'yü yaşatmak için kenetlendi. Vatandaşlar, donör olmak için kan verdi.Anne Eylem Yazıcı, "Kızımın ilik nakli olması için 1 ay süresi kaldı" dedi.