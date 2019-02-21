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  • 22.02.2019 04:32
  • Son Güncelleme: 22.02.2019 04:32

'da korkutan | Kandilli son dakika

ve 'den yapılan son dakika açıklamasına göre 'nın Menteşe ilçesinde 3.6 büyüklüğünde meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 3.4, derinliğini ise 3.6 kilometre olarak kaydetti.

Muğla'da korkutan deprem

'nın Menteşe ilçesinde 3.6 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), verilerine göre, merkez üssü Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 03.24'te Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.8 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, il merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. Deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

ve 'de depremin büyüklüğünü 3.4, derinliğini ise 3.6 kilometre olarak kaydetti.

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