Yazıcı ailesinin lösemi hastası olan 3.5 yaşındaki kızı Öykü Arin'in sağlığına kavuşması için yüzde 100 uyumlu ilik nakli şart. 'Öykü Arin ve Tüm Lösemili Çocuklar İçin Umut Ol' adıyla Türkiye ve yurt dışında başlatılan kök hücre bağışı kampanyasına şimdiye kadar binlerce donör katıldı.