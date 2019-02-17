İzmirli Yazıcı ailesinin lösemi hastası olan 3.5 yaşındaki kızı Öykü Arin'in sağlığına kavuşması için yüzde 100 uyumlu ilik nakli şart. 'Öykü Arin ve Tüm Lösemili Çocuklar İçin Umut Ol' adıyla Türkiye ve yurt dışında başlatılan kök hücre bağışı kampanyasına şimdiye kadar binlerce donör katıldı.
- Yaşam
- 17.02.2019
- Gazete
Öykü Arin için iyilik seferberliği
Takvim, lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı’yı manşetlerine taşıdı. Öykü için başlatılan kemik iliği bağışı çağrısına 1.5 ayda 100 bini aşkın kişi koşarken, umutları da arttırdı.
İzmirli Yazıcı ailesinin lösemi hastası olan 3.5 yaşındaki kızı Öykü Arin'in sağlığına kavuşması için yüzde 100 uyumlu ilik nakli şart. 'Öykü Arin ve Tüm Lösemili Çocuklar İçin Umut Ol' adıyla Türkiye ve yurt dışında başlatılan kök hücre bağışı kampanyasına şimdiye kadar binlerce donör katıldı.
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