Google, Doodle ekranına Steve Irwin'i taşıdı. Belgeselleriyle ismini duyuran Steve Irwin, doğum gününde Doodle oldu. Doodle'da Steve Irwin'i gören insanlar konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, Steve Irwin kimdir? Birçok kişinin merakla araştırdığı Steve Irwin nasıl hayatını kaybetti? Steve Irwin ile ilgili merak edilen detayları sizin için derledik.

STEVE IRWİN KİMDİR?

Steve Irwin 22 Şubat 1962 tarihinde dünyaya geldi. Avustralya televizyonundaki Timsah Avcısı (Crocodile Hunter) programıyla tanınır.

Irwin daha çocuk yaşlarında, ebeveynine timsah ve diğer sürüngenlerin meskûn mahallerden taşınmasında ve hayvanat bahçesi hayvanlarının bakımında yardım etmeye başlar. Dokuz yaşında ilk timsahını yakalar. Timsahların ve yılan gibi diğer sürüngenlerin de yakalanmasında ve taşınmasında öncü bir uzman olur. Zehirli yılanlarla neredeyse her gün çalıştığı halde asla ısırılmamıştır.

1991 yılında, daha sonra adı Australia Zoo olacak Queensland'daki Reptile & Fauna Park 'ı ailesinden devralır ve karısı Terri ile birlikte çalıştırmaya başlar. Hayvanat bahçesinin, kendilerini sürüngenlerin tehdidi altında hissedenlere yardım eden bir kurtarma takımı da vardır. Hayvanlar yakalanıp insani yerleşimden uzak yerlere bırakılır.

STEVE IRWİN NASIL HAYATINI KAYBETTİ?

Steve Irwin, 4 Eylül 2006 tarihinde Queensland eyaletinin Büyük Mercan Kayalıkları'nda dalarken iri bir dikenli vatoz'un saldırısına uğrayıp vatozun kuyruğundaki iğneyi kalbine defalarca sokması sonucu hayatını kaybetmiştir.