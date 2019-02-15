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  • 15.02.2019 16:31
  • Son Güncelleme: 15.02.2019 16:33

? 2019 takvimi

Müslüman aleminin heyecanla beklediği , 2019 yılında zaman idrak edilecek? Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı ini belirledi ve sitesinde yayınlandı. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içerisinde barındıran Üç Aylar’da hangi ibadetler yapılmalıdır?

Önemli ayları içeren ve 3 ayrı kandili de içerisinde barındıran Üç Aylar'ın İslam dünyasında büyük bir yeri vardır. 2019 yılında Üç Aylar'a az bir zaman kala nasıl ibadet edilmesi gerektiği de merak edilmeye başlandı. Üç Aylar duası nedir, nasıl okunur? İşte tüm merak edilenler…

ÜÇ AYLAR 2019 HANGİ TARİHTE?

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