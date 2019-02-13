14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilisine ya da eşine birbirinden güzel şiirler göndermek isteyen vatandaşlar en güzel 14 Şubat Sevgililer Günü şiirleri ile ilgili araştırma yapıyor. Eşinize ve sevgilinize gönderebileceğiniz en güzel şiirleri sizin için derledik. İşte en güzel 14 Şubat Sevgililer Günü şiirleri...

EN GÜZEL 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

Tüm dünyada ortak kutlanılan bu özel gün için insanlar çeşitli kutlamalar yapıyor. Dünyada birçok insan Sevgililer Günü'nde birbirini hatırlamaya özen gösteriyor. Bizler de sizin için en güzel Sevgililer Günü şiirleriyle ilgili derleme yaptık.

SEVGİLİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN!

O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum.

Titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum.

Dolanıp sarmak geliyor içimden, saramıyorum.

Öylesine bağlanmışım ki, sensiz duramıyorum.

Uykudan uyanınca insanı uyandığına pişman eden,

Geri dönmek isteyip de dönemeyince çaresizlikten delirten,

Hayatta bir defa görülebilen harika bir rüyasın!

Seni çok seviyorum.

Sevgiler günümüz kutlu olsun aşkım!

SEVGİLİLER GÜNÜ İÇİN ŞİİR

Sevgi, el ele tutuşmaktır,

Sevgi, göz göze bakışmaktır.

Sevgi, bir kelebek,

Sevgi, bazen de bir çiçek.

Sevgi, hırlaşmak değil paylaşmak,

Sevgi, kavga değil aşkla yaklaşmak.

Sevgi, yürekte duyulan kıpırtı,

Sevgi, gözde görülen pırıltı.

Sevgi, yuva sıcağı,

Sevgi, ana kucaşı.

Sevgi, esirgemek, kollamak,

Sevgi, bir yetim saçı okşamak.

Sevgi, goncadır, gül olup açılan,

Sevgi, şekerdir, dillerden saçılan.

Sevgi, çevredir, yeşildir daldır,

Sevgi, sohbettir, muhabbettir baldır.

Sevgi, gönlü hoş tutan hece,

Sevgi, aydınlık, pırıl pırıl gece.

Sevgi, var ile yok arası,

Sevgi, iki kaşın arası.

Sevgi, nimet, aş ekmek,

Sevgi, bir türkü, bir gayde çekmek.

Sevgi, var olmak, var olanı bilmek,

Sevgi, haddini bilmek, kendine gelmek.

Sevgi, kul olmak, kulluk etmek,

Sevgi, Yaradan'a şükretmek.

Sevgililer Günü, bizim için hergün.

Sen sevdiğimsin her anımda aklımda olansın

En değerli varlığımsın en başta aşkımsın

Varlığımın sebebisin

Gülüşlerin bana yeter gülüm

İkazsızca seviyorum diye biliyorum işte

Leyla'yı andırdın bana mecnun misaliyim

Ey deli yüreğimin dermanı, devası

Resimlerin ağlatıyor aşkını ben de

Güller sıralandı aralarında ki tek güzel sensin

Üstüne aşkım yazılı

Ne güzelsin sen

Üzülme sevdiğimsin sevgilim sevgililer günün kutlu ve benimle olsun…

SENİ SEVİYORUM

Ne güzel şey seni seviyorum demek

Sevdiğini söyleyebilmek ne güzel

Her baharda gece gündüz her saniye

Seni seviyorum

Seni seviyorum

Seviyorum seni diyebilmek ne güzel

Bir kere sevdaya tutulmayagör

Ateşlere yandığının resmidir

Aşık dediğin mecnun misali kör

Ne bilsin alemde ne mevsimidir

Çünküsü yok nedeni yok sevmenin

Zamanı hiç yok, dakikalar zaman üstü

Utangaç bir gecenin kucağında

Yağmurlar vuruyor pencereme

Aşkın vuruyor kalbimin kıyılarına

Gecenin bu çıldırtan yalnızlığında

Aşkın ayak seslerinin duyuyorum yüreğimde

Ve hasretin içimde

Seni seviyorum

Sesinin duymak istiyorum uyumadan önce

Sabahlara kadar konuşmak

Hiç kapatmamak telefonu

Aynı düşlere uyumak sonra

Ve uyanmak aynı güneşe

Bir kere sevdaya tutulmayagör

Ateşlere yandığının resmidir

Aşık dediğin mecnun misali kör

Ne bilsin alemde ne mevsimidir

Daha bir güzelleştim son günlerde

Gözlerimin içi parlıyor

Kabıma sığdıramıyorum aşkı

Gülmek geliyor içimden

Sokaklarda koşar adım yürümek

Tanıdık tanımadık herkese selam vermek

Merhaba ülkemin güzel insanları

Hepinize hepinize merhaba

Sizi de seviyorum

Yağmuru, denizi, kokusunu toprağın

Gökmavisinde güvercinleri, martıları

Dağ eteklerinde gelincikleri seviyorum ateş kırmızısı

Bin dallılarıyla köy kızlarını

Ve elleri hamur kokan anaları

Hepsini sende seviyorum

Seni seviyorum

Bir kenara mahsun çekilen içim

Yemeden içmeden kesilen içim

Sensiz uykuyu haram bilen için

Ayrılık ölümün diğer ismidir

Senin sevdiğin gibi topluyorum saçlarımı

Siyah kazağımı daha çok yakıştırıyorum kendime

Ve daha çok seviyorum limonlu çayı

Senin sevdiğin herşeyi seviyorum

Türkülerini memleketinin

Feneri ve kara kartalı senin için

Davamızı ve şiiri sende seviyorum

Seni seviyorum

İyi ki doğdun

İyi ki varsın

Doğum günün kutlu olsun

Seni çok seviyorum

Seni çok seviyorum

Yaşamaksa seni sevmek

Ben hiç ölmedim

Seni seviyorum