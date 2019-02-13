Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Kırklareli hariç), Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Karaman, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batı kesimleri, Çankırı, Giresun ile Muş ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Kütahya, Afyon, Eskişehir, Tunceli, Muş, Bingöl, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Sakarya'nın iç kesimleri ile Mersin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
İç Ege, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Akdeniz ile güneydoğu Anadolu'da 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Rüzgarın: Genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-90 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Sakarya'nın iç kesimleri ile Mersin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması(20-50 Kg/m2) beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-90 km/sa) esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Çok bulutlu, bölgenin Edirne ve Kırklareli dışında kalan kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, zamanla Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
İSTANBUL 5°C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu.
HAVA SICAKLIĞI
İç Ege, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Akdeniz ile güneydoğu Anadolu'da 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Rüzgarın: Genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-90 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Sakarya'nın iç kesimleri ile Mersin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması(20-50 Kg/m2) beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-90 km/sa) esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Çok bulutlu, bölgenin Edirne ve Kırklareli dışında kalan kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, zamanla Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
İSTANBUL 5°C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu.
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