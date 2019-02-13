14 Şubat Sevgililer Günü tarihçesi - Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?

14 Şubat Sevgililer Günü'nün gelmesiyle birlikte insanlar Sevgilliler Günü tarihçesiyle ilgili araştırma yapıyor. Peki, bugünün nasıl ortaya çıktığını, tarihte nasıl kutlandığını biliyor musunuz? İşte Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı sorusunun yanıtı...

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ TARİHÇESİ

Sevgililer Günü'nün başlangıcı Roma İmparatorluğu'na kadar uzanıyor. 14 ve 15 Şubat tarihleri eski Roma halkının hayatında da önemli bir yere sahipti.

Bu günde Roma tanrı ve tanrıçalarının kraliçesi olan Juno'ya duyulan saygıdan ötürü tatil yapılırdı. Juno ayrıca Roma halkı tarafından kadınlık ve evlilik tanrıçası olarak da biliniyordu.

15 Şubat, bereket tanrısı Lupercus'un onuruna, Lupercalia günü olarak kutlanmaktaydı. Lupercalia bayramının arifesi olan 14 Şubat'ta genç erkeklerin ve genç kızların isimleri yazılı kura ile bayram boyunca 'çift' olma alışkanlığı vardı.

M.S. 469'da 469'da Papa bu gayri-Hristiyan bayramını yasaklayarak sadece kura çekilişine izin verdi. Ancak artık kuralarda Aziz Valentine anısına kızların değil sadece azizlerin isimleri yazılıydı.

Aziz Valentine efsanesi ise Sevgililer Günü'nün en bilinen kökenini oluştur. Bugün Valentin ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" olarak bilinir.

Efsaneye göre; Aziz Valentine, M.S. 3. yüzyılda Roma İmparatoru Claudius II'nin ordusunu güçlendirmek adına koyduğu genç erkeklerin evlenmesi yasağını gizlice kıydığı nikahlarla deliyordu.

Hapiste gardiyanın kızına aşık olan Valentine, 14 Şubat'ta idama götürülürken kıza "Senin Valentine'in" imzalı bir aşk mektubu vermiş ve öldürülmüştür.