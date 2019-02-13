14 Şubat Sevgililer Günü geldi çattı. Her yıl 14 Şubat'ta kutlanan Sevgililer Günü bu yıl perşembe gününe denk geliyor. Sevgilisi olmayanlar, şimdiden internet üzerinden yalnızlık sözleri araştırmaya başladı. Yalnızlar için önereceğimiz, 14 Şubat Sevgililer Günü yalnızlık sözlerini haberimizde derledik. İşte sosyal medya üzerinden paylaşılabilecek 14 Şubat Sevgililer Günü yalnızlık sözleri...

SEVGİLİLER GÜNÜ YALNIZLIK SÖZLERİ

Nefesler her an yalnız, kırılgan kime söylesem? kime sarılsam? kim günahkar, ne fark eder, neden bunlar, uzakta insanlar, kimse durmaz, kimse beklemez.

Yanlızlıktan kaleleri yıkılmış mahsumiyetin sığındığı son yerdi gözlerin.

Bir gece kapını çalarsa yalnızlık, açma bırak dışarıda kalsın, hayat ne kadar zor ve acımasız olsa da hayatı öyle mutlu yaşa ki, kapıdaki yalnızlık yalnızlığından utansın…

Yalnızlık meşakkatli iş. Kendi kendine konuşmak neyse de, cevap vermek bir hayli zor oluyor.

Gökyüzündeki bütün yıldızları toplasan bir tek sen etmez fakat bir tek sen hepsine bedelsin.

Bir çiçeğin açmak için sebepler bulduğu gibi yasama dair sebepler bulmak için yaşıyorum. Eğer bir gün gelirde yasamak için bir sebep bulamazsam ölmek için bir sebep bulmuşum demektir.

Gönül isterdi ki çağrılarımıza çağrı atılsın. Gönül isterdi ki sevdiğimiz arasın!