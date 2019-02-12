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  • 12.02.2019 14:37
  • Son Güncelleme: 12.02.2019 14:50

40. yeni bölüm fragmanı: "Senden kaçan birini bulmak zordur..." Nefes diziden ayrılıyor mu?

yeni bölüm yarın akşam Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Sen Anlat Karadeniz'de sokak serserilerinin elinden kurtulmayı başaran Nefes ve Yiğit yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalır. Nefes'i bulmak için cezaevinden kaçan Tahir ise polislerle yüz yüze gelecektir. Sen Anlat Karadeniz 40. yeni bölümde yaşanan nefes nefese kaçışın sonunda kazanan Tahir ve Nefes mi olacak yoksa Vedat mı? Merak edenler için Sen Anlat Karadeniz 40. yeni bölüm fragmanından ipuçları...

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm, izleyixilerine yine nefeskesen anlar yaşatacak. Hastanede yatan Vedat uyanır uyanmaz Nefes'in peşine düşmeye çalışacak ancak fiziken gücü yerinde olmayan Vedat bu hamlesini Fikret üzerinden gerçekleştirmek için yeni bir oyun kuracak. Sokak serserilerinin eline düşen Nefes ve Yiğit, onları alt etmeyi başarırken bu kez de bambaşka bir sorunla karşı karşıya kalacak. İşte Sen Anlat Karadeniz 40. yeni bölüm fragmanından ipuçları...

SEN ANLAT KARADENİZ 40. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE- TIKLA

SEN ANLAT KARADENİZ 40. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE- TIKLA

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