Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm, izleyixilerine yine nefeskesen anlar yaşatacak. Hastanede yatan Vedat uyanır uyanmaz Nefes'in peşine düşmeye çalışacak ancak fiziken gücü yerinde olmayan Vedat bu hamlesini Fikret üzerinden gerçekleştirmek için yeni bir oyun kuracak. Sokak serserilerinin eline düşen Nefes ve Yiğit, onları alt etmeyi başarırken bu kez de bambaşka bir sorunla karşı karşıya kalacak. İşte Sen Anlat Karadeniz 40. yeni bölüm fragmanından ipuçları...

SEN ANLAT KARADENİZ 40. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE- TIKLA

SEN ANLAT KARADENİZ 40. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE- TIKLA