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Sen Anlat Karadeniz 40. bölüm fragmanı yayınlandı | Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı izle

07 Şubat 2019, Perşembe

Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Sen Anlat Karadeniz'in 40. bölüm fragmanı... " Kaçmak değil bu, kovalamak... Yakalamak için kovalamak... Karımı da oğlumu da huzurumu da..."


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