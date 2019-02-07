Sen Anlat Karadeniz 40. bölüm fragmanı yayınlandı | Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı izle 07 Şubat 2019, Perşembe

Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Sen Anlat Karadeniz'in 40. bölüm fragmanı... " Kaçmak değil bu, kovalamak... Yakalamak için kovalamak... Karımı da oğlumu da huzurumu da..."