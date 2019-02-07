Sen Anlat Karadeniz 39. bölüm tamamı tek parça full izle | Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle 07 Şubat 2019, Perşembe

Sen Anlat Karadeniz'in son bölümü izleyenleri ekran başına kilitledi. Sen Anlat Karadeniz 39. bölümde Tahir Vedat'ı vurur ve tutuklanır. Vedat ölümle pençeleşirken, Tahir geride bıraktıklarını düşünmektedir. Şimdi sevdalarına sahip çıkma sırası Nefes'tedir. Vedat'tan kurtulamayacağını anlayan Nefes, ailesi için kendini feda eder ve kayıplara karışır. Nefes ve Yiğit artık dış dünyanın tehlikeleriyle karşı karşıyadır. Nefes'in mektubunu alan Tahir hapishaneye nakledilirken kaçmayı başarır. İşte Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Sen Anlat Karadeniz dizisinin son bölümü...





