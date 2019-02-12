Sevgililer Günü için geri sayım başladı. Sevgililer Günü'nde sevgilinize kendini özel hissettirmek için gönderebileceğiniz en güzel Sevgililer Güün mesajları ve sözlerini haberimizde derledik. 14 Şubat sevgililer günü için çiftler, programlar ve fikirler üretmeye başlayıp, en güzel kutlamalar için program yapmaya çabalayacaklar. Bu özel günde güzel bir söz ise sevgilinize jest olacaktır. İşte en güzel Sevgililer Günü mesajları ve sözleri...

EN YENİ SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

Sevgililer gününde belki yanında değilim ama dünde, bugünde, yarında yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy ben hep ordayım!

Tahmin edeceğin kadar değil, tahammül edemeyeceğin kadar çok seviyorum. Sana "sevgilim!" diyebildiğim için kendimi çok şanslı görüyorum. Sevgililer günün kutlu olsun!

Aşk, biri hayatına girip özel bir anlam kazandırana kadar sadece üç harfli bir kelimedir. Aşkın hayatımı değiştirdi, bu yüzden sana minnettarım. Sevgililer Günün kutlu olsun!

Yaşamak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olmaz! Unutma ki sevmek daima beraber olmak değil, sensizken bile seninle olabilmektir. Seni seviyorum!

Yaşamak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olmaz!

Bebeğim, sen dünyaya sürgün bir meleksen ve ben seni o kadar çok seveceğim ki bir daha cennetine geri dönmek istemeyeceksin. Sevgililer günün kutlu olsun!

Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgilim! Gün bizim günümüz. Kutlu olsun!

Denizi içerken maviler takıldı boğazıma, karaya vuran balık gibi çırpınıyorum. Mavi gözlerini özlüyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.

Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum. Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun? Benim artık bir gökyüzüm var. Sevgililer Günümüz kutlu olsun sevgilim.