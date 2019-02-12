Müge Anlı'daki Feride Ercan nasıl öldürüldü? Müge Anlı canlı yayında cinayetle ilgili gelişmeleri açıkladı! 12 Şubat
Müge Anlı canlı yayınında tüm Türkiye vahşice işlenen bir cinayete tanık oldu. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Feride Ercan cinayeti herkesi dehşete düşürmüştü. Hikmet Yalçınkaya, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında maruz kaldığı baskılar sonucunda psikolojisinin bozulduğunu ve kaçacak yerinin kalmadığını düşünerek polis karakoluna gidip cinayeti işlediğini itiraf etmişti. Müge Anlı, bugünkü canlı yayında katil zanlısı Hikmet Yalçınkaya hakkında mahkemeden çıkan kararı açıkladı. Vahşice işlenen Feride Ercan cinayetiyle ilgili mahkemeden çıkan karar...
12.02.2019 13:30
- Son Güncelleme: 12.02.2019 13:31
Müge Anlı canlı yayında Feride Ercan'ı öldüren Hikmet Yalçınkaya hakkında mahkemeden gele kararı açıkladı.
'CANAVARCA HİSLERLE ADAM ÖLDÜRME'
Hikmet Yalçınkaya'nın sevcılığa ifade vermesi sonucunda kasten adam öldürme suçundan mahkemeye sevk edildi. Müge Anlı canlı yayınında yaptığı çelişkili açıklamalarla güvenlik güçlerinin dikkatini çeken katil zanlısı Hikmet Yalçınkaya, Ankara Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği karar sonucunda tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi.
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