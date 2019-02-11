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  • 11.02.2019 10:10
  • Son Güncelleme: 11.02.2019 10:11

canlı yayında hakkındaki korkunç gerçeği açıklıyor! 11 Şubat

canlı yayınında aranılan 'ın cinayete kurban gittiği açıklandı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, Ercan ailesi Feride Hanım'ı bulmak için yardım istedi. Müge Anlı ve ekibinin ortaya çıkardığı gerçekler ise kan donduran cinstendi. Müge Anlı, 11 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Feride Ercan ile ilgili korkunç gerçeği açıklayacak! Müge Anlı'da bugün neler olduğunu merak ediyorsanız, 11 Şubat ı izleyebilirsiniz...

canlı yayında hakkında bilgiler veren Hikmet Bey2in söylediklerini mercek altına aldı. 45 yaşında ve 21 yıllık evliliği olan Hikmet Bey, sosyal medya üzerinden Feride Ercan ile tanışıp ilişki yaşamaya başladı. Hikmet Bey ile Feride Hanım'ın son görüşmesinden 1 saat sonra aile Feride Ercan'a ulaşamadı. 20 Ocak'tan bu yana kayıp olan Feride Ercan'ın başına neler geldi merak ediyorsanız, 11 Şubat ı izleyebilirsiniz...

ATV CANLI YAYIN

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