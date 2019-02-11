Müge Anlı canlı yayında Feride Ercan hakkında bilgiler veren Hikmet Bey2in söylediklerini mercek altına aldı. 45 yaşında ve 21 yıllık evliliği olan Hikmet Bey, sosyal medya üzerinden Feride Ercan ile tanışıp ilişki yaşamaya başladı. Hikmet Bey ile Feride Hanım'ın son görüşmesinden 1 saat sonra aile Feride Ercan'a ulaşamadı. 20 Ocak'tan bu yana kayıp olan Feride Ercan'ın başına neler geldi merak ediyorsanız, 11 Şubat Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...

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