Kars - Erzurum arasında yolcu taşımacılığı yapan midibüs, yolun buzlu ve havanın sisli olması nedeniyle seyir halindeki kamyona arkadan çarparak kamyonun devrilmesine neden oldu. Kazada 20'inin üzerinde yaralının olduğu belirtiliyor.
Kars - Erzurum arasında yolcu taşımacılığı yapan midibüs, yolun buzlu ve havanın sisli olması nedeniyle seyir halindeki kamyona arkadan çarparak kamyonun devrilmesine neden oldu. Kazada 20'inin üzerinde yaralının olduğu belirtiliyor.
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