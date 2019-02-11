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  • 11.02.2019 10:56
  • Son Güncelleme: 11.02.2019 11:16

Sarıkamış'ta : Çok sayıda yaralı

- arası yolcu taşıyan midibüs yaptı. 20’in üzerinde yolcunun yaralandığı belirtiliyor.

Kars - Erzurum arasında yolcu taşımacılığı yapan midibüs, yolun buzlu ve havanın sisli olması nedeniyle seyir halindeki kamyona arkadan çarparak kamyonun devrilmesine neden oldu. Kazada 20'inin üzerinde yaralının olduğu belirtiliyor.

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