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Müge Anlı'da aranan Feride Ercan'ın 5 erkekle birlikte olduğu ve cinayete kurban gittiği ortaya çıktı! 11 Şubat

Müge Anlı canlı yayınında aranan Feride Ercan'ın sosyal medyada kendisinden küçük erkekler ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Şimdiye kadar belirlenen 5 erkekle ismi anılan kadın hakkındaki diğer iddialar ise kan dondurdu. Kırıkkale'de yaşayan ve 20 Ocak 2019 tarihinde kaybolan 55 yaşındaki Feride Ercan'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Ercan'ın komşusu, evine gelen kişinin zorla Feride Ercan ile ilişkiye girmeye çalıştığı, Feride Ercan'ın karşı koymasına karşılık kendisinin rahmine sert bir cisimle vurduğu ve kanamaya sebep olduğu, vücudunda sigara yanıklarının da olduğunu ifade etti. İşte Müge Anlı'da ortaya çıkan kan donduran gerçekler...

11.02.2019 10:29 - Son Güncelleme: 11.02.2019 10:30
Müge Anlı'da aranan Feride Ercan'ın 5 erkekle birlikte olduğu ve cinayete kurban gittiği ortaya çıktı!

Müge Anlı canlı yayınında kan donduran hikaye! 20 Ocak tarihinden bu yana kayıp olan Feride Ercan'ın ailesi ATV ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına, kayıp kadını bulmak için başvurdu.

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Müge Anlı'da aranan Feride Ercan'ın 5 erkekle birlikte olduğu ve cinayete kurban gittiği ortaya çıktı!

Canlı yayında kayıp kadını araştırmaya başlayan Müge Anlı ve ekibi her gün yeni bir skandalı gündeme getirdi. Sosyal medyada sürekli kendisinden küçük erkeklerde konuştuğu anlaşılan kadının hakkındaki diğer iddialar ise kan dondurdu.

Müge Anlı'da aranan Feride Ercan'ın 5 erkekle birlikte olduğu ve cinayete kurban gittiği ortaya çıktı!

Kırıkkale'de yaşayana Feride Ercan 20 Ocak'tan beri kayıp olduğunu söyleyen ailesi programda Feride Ercan'ın evini apar topar terk ettiğini ve nerede olduğunun bilinmediği ifade etti ve kayıp kadının bulunmasını istedi.

Müge Anlı'da aranan Feride Ercan'ın 5 erkekle birlikte olduğu ve cinayete kurban gittiği ortaya çıktı!

Müge Anlı ve ekibi ise Feride Ercan'ı ararken her gün bir yeni skandal ortaya çıktı. Sosyal medyadan sürekli erkeklerle tanışıp buluşan 55 yaşındaki Feride Ercan'ın sevgililerinden biri olduğu iddia edilen evli ve 2 çocuk babası Hikmet Yalçınkaya stüdyoda canlı yayına katıldı.

Müge Anlı'da aranan Feride Ercan'ın 5 erkekle birlikte olduğu ve cinayete kurban gittiği ortaya çıktı!

Diğer sevgilileri ise telefonla bağlanarak sorulara cevap veridi. Ayrıca Hikmet beyni evli ve 2 çocuk babası olduğu ise olayı dahada vahim hala getirirken eşi ise aldatıldığını canlı yayında öğrenmiş oldu.

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