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Müge Anlı canlı yayında, Hikmet Yalçınkaya'nın Feride Ercan'ı vahşice öldürdüğü anları anlattı! 11 Şubat

Müge Anlı canlı yayında vahşi cinayetin detaylarını anlattı. 20 Ocak'tan bu yana kayıp olan Feride Ercan hakkına korkunç gerçekler ortaya çıktı. Feride Ercan, Hikmet Yalçınkaya ile sosyal medyada tanışıp görüşmeye başlıyor. Evli ve iki çocuk babası Yalçın, Müge Anlı canlı yayınına katılıp Feride Hanım hakkında birtakım iddialarda bulunmuştu ancak Müge Anlı ekibinin soruları ve olayları öğrenince eşinin evden gitmesi üzerine Hikmet Yalçınkaya her şeyi itiraf etti. 11 Şubat Pazartesi günü Müge Anlı canlı yayında vahşi cinayeti açıkladı: Ruhuma ilaç gibi geliyor dediği sevgilisi tarafından testereyle doğrandı ve 10 parçaya böldükten sonra...

11.02.2019 11:17 - Son Güncelleme: 11.02.2019 11:17
Müge Anlı canlı yayında, Hikmet Yalçınkaya'nın Feride Ercan'ı vahşice öldürdüğü anları anlattı! 11 Şubat

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA VAHŞİ CİNAYETİN DETAYLARINI ANLATTI!

Kırıkkale'de yalnız yaşayan Feride Ercan, 20 Ocak günü esrarengiz bir şekilde kayboldu. Ailesi, 55 yaşındaki Ercan'ın ortaya çıkmaması üzerine önce polise ardından Müge Anlı'ya başvurdu.

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA VAHŞİ CİNAYETİN DETAYLARINI AÇIKLADI! - TIKLA İZLE

Müge Anlı canlı yayında, Hikmet Yalçınkaya'nın Feride Ercan'ı vahşice öldürdüğü anları anlattı! 11 Şubat

Kayıp kadının yeğeni Emre Ercan, halasının sosyal medya üzerinden tanıştığı Hikmet Yalçınkaya'dan şüphelendiklerini söyledi.

Müge Anlı canlı yayında, Hikmet Yalçınkaya'nın Feride Ercan'ı vahşice öldürdüğü anları anlattı! 11 Şubat

Müge Anlı ve ekibi ise Feride Ercan'ı ararken her gün bir yeni skandal ortaya çıktı. Sosyal medyadan sürekli erkeklerle tanışıp buluşan 55 yaşındaki Feride Ercan'ın sevgililerinden biri olduğu iddia edilen evli ve 2 çocuk babası Hikmet Yalçınkaya stüdyoda canlı yayına katıldı.

Müge Anlı canlı yayında, Hikmet Yalçınkaya'nın Feride Ercan'ı vahşice öldürdüğü anları anlattı! 11 Şubat

Diğer sevgilileri ise telefonla bağlanarak sorulara cevap veridi. Ayrıca Hikmet beyni evli ve 2 çocuk babası olduğu ise olayı dahada vahim hala getirirken eşi ise aldatıldığını canlı yayında öğrenmiş oldu.

Müge Anlı canlı yayında, Hikmet Yalçınkaya'nın Feride Ercan'ı vahşice öldürdüğü anları anlattı! 11 Şubat

5 SEVGİLİSİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Şu ana kadar anlatılan ve itiraf edilenlere göre 5 sevgilisi ortaya çıkan Feride Ercan'ın başka sevgililerin de olup olmadığı merak edilirken, hepsiyle görüştüğü konuştuğu ve hatta bazılarından paralar aldığı öğrenildi.

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