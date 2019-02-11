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  • Son Güncelleme: 11.02.2019 09:25

yorumları – 11 Şubat 2019 Pazartesi

yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 11 Şubat Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ:

Aşk hayatınızla ilgili başarılı başlangıçlar yapabilirsiniz. Evren gönül ilişkilerinizde olabildiğince tölerans gösterecek. Bugün gireceğiniz ortamlarda mesleki bilginizi ortaya koyacak davranışları benimsiyor ve çevrenize hakim olmak istiyorsunuz. Size karşıt düşünce içinde olanlara aldırmaz bir tavır sergilemeniz, bilginizden ve kendinizden emin olduğunuzu gösteriyor.

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