KOÇ:

Aşk hayatınızla ilgili başarılı başlangıçlar yapabilirsiniz. Evren gönül ilişkilerinizde olabildiğince tölerans gösterecek. Bugün gireceğiniz ortamlarda mesleki bilginizi ortaya koyacak davranışları benimsiyor ve çevrenize hakim olmak istiyorsunuz. Size karşıt düşünce içinde olanlara aldırmaz bir tavır sergilemeniz, bilginizden ve kendinizden emin olduğunuzu gösteriyor.