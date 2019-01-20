Zeytinyağı mucizesi

SAÇ dökülmesi, modern hayatta en sık görülen şikayetlerin başında geliyor. 'Şampuan saç döker' inanışı, insanları doğal yöntemlere itiyor. Son dönemde hızla artan karbonat ve sirkeyle saç yıkama trendi, dikkat çekiyor. Saç Bakım ve Güzellik Uzmanı Eren Boz ise karbonat-sirke ikilisinin saçta tam bir temizleme sağlamayacağını söylüyor. Saçları güçlendirmek için evde yapılacak karışımları sıralıyor...
SIZMA ZEYTİNYAĞI: Yıpranmış saçların imdadına yetişir. Saçınıza sürüp bir gece bekletin. Haftada bir uygulayın.
BAL: Nemlendirici özelliği ile kuru saçları canlandırır. Bal ve sütü karıştırıp krem haline getirin. Haftada bir gün uygulayın.
SÜT: Banyoda saça sürülüp durulandığında, daha kolay taranmasını sağlar.
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI: Düzenli kullanıldığında saçı güçlendirir.
HİNDİSTAN YAĞI VE SARIMSAK PÜRESİ:
Saç dökülmesinin doğal çaresidir. Bunun için sarımsak püresi ve hindistan cevizi yağını karıştırın. Biraz beklettikten sonra saçlarınızın diplerine masaj yapın. En az 3 saat bekletin. Ardından yıkayın. Uzun vadede saçları güçlendirir.
SIZMA ZEYTİNYAĞI: Yıpranmış saçların imdadına yetişir. Saçınıza sürüp bir gece bekletin. Haftada bir uygulayın.
BAL: Nemlendirici özelliği ile kuru saçları canlandırır. Bal ve sütü karıştırıp krem haline getirin. Haftada bir gün uygulayın.
SÜT: Banyoda saça sürülüp durulandığında, daha kolay taranmasını sağlar.
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI: Düzenli kullanıldığında saçı güçlendirir.
HİNDİSTAN YAĞI VE SARIMSAK PÜRESİ:
Saç dökülmesinin doğal çaresidir. Bunun için sarımsak püresi ve hindistan cevizi yağını karıştırın. Biraz beklettikten sonra saçlarınızın diplerine masaj yapın. En az 3 saat bekletin. Ardından yıkayın. Uzun vadede saçları güçlendirir.
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