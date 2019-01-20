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  • Son Güncelleme: 20.01.2019 09:25

'den kuvvetli yağış uyarısı! ? 20 Ocak 2019

tahminleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yayınlandı. Yapılan son dakika tahminlerine göre Marmara ve Ege için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Vatandaşlardan sel ve taşkınlara karşı dikkatli olunması istenirken, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bildirildi. Peki bugün hava nasıl olacak? ? ? ? İşte 20 Ocak 2019 Pazar hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege ve Göller Yöresi ile İstanbul, Yalova, Bursa ve Antalya çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bu gece saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; bugün öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2.), gece saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkenin iç ve kuzeydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.

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