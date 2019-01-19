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  • 19.01.2019 19:11

Hadi ipucu: Kara Şövalye filminde, Batman'in canı pahasına koruduğu şehir neresidir? | ipucu

yayınlandı. Hadi yarışmacılarının merakla beklediği hadi ipucu sorusu belli oldu. Yarışmacılara " Kara Şövalye filminde, Batman'in canı pahasına koruduğu şehir neresidir? sorusu soruldu. Peki Hadi ipucu sorusu olarak sorulan " filminde, Batman'in canı pahasına koruduğu şehir neresidir?" sorusunun cevabı ne? İşte ipucu sorusunun cevabı...

Batman'in canı pahasına koruduğu şehir neresidir?

Hadi ipucu sorusu belli oldu. Merakla beklenen soru, Batman Kara Şövalye filminden geldi... 19 Ocak 2019 30.000 lira para ödüllü Hadi yarışması için " Batman Kara Şövalye filminde, Batman'in canı pahasına koruduğu şehir neresidir?" sorusu ipucu olarak verildi.

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