Hadi ipucu sorusu belli oldu. Merakla beklenen soru, Batman Kara Şövalye filminden geldi... 19 Ocak 2019 30.000 lira para ödüllü Hadi yarışması için " Batman Kara Şövalye filminde, Batman'in canı pahasına koruduğu şehir neresidir?" sorusu ipucu olarak verildi.