Hadi ipucu sorusu belli oldu. Merakla beklenen soru, Batman Kara Şövalye filminden geldi... 19 Ocak 2019 30.000 lira para ödüllü Hadi yarışması için " Batman Kara Şövalye filminde, Batman'in canı pahasına koruduğu şehir neresidir?" sorusu ipucu olarak verildi.
Hadi ipucu: Batman Kara Şövalye filminde, Batman'in canı pahasına koruduğu şehir neresidir? | 19 Ocak Hadi ipucu
Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Hadi yarışmacılarının merakla beklediği hadi ipucu sorusu belli oldu. Yarışmacılara "Batman Kara Şövalye filminde, Batman'in canı pahasına koruduğu şehir neresidir? sorusu soruldu. Peki Hadi ipucu sorusu olarak sorulan "Batman Kara Şövalye filminde, Batman'in canı pahasına koruduğu şehir neresidir?" sorusunun cevabı ne? İşte 19 Ocak Hadi ipucu sorusunun cevabı...
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