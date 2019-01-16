Tıp dünyasında çığır açan Dr. Natasha Campbell- McBride, araştırmalarıyla tabuları yıktı. Otizm, şizofreni ve disleksi gibi beyin hastalıklarının bağırsaklardan kaynaklandığını açıkladı. Sağlıksız bağırsakların bağışıklığı yıktığını ve diyabetten kansere hatta egzamaya bile neden olduğunu anlattı. Geliştirdiği GAPS Diyeti ile otizmli oğlunu hayata bağladı. Dr. Natasha Campbell- McBride, sağlıklı bağırsak florasının sırrını, TAKVİM için anlattı... GAPS hastaları için genellikle genetik kelimesi kullanılır. Günümüzde her hastalık, genetik faktörlere bağlanır. Günümüzde doktorlar tüm hastalıklardan genleri sorumlu tutar. Tüm tarım ilaçları, paketli hazır gıdalar, kimyasallar yerine 'genlerimiz' suçlanıyor. Genler, adeta bir günah keçisi olarak gösteriliyor. 100 yıl önce doktorların nadir karşılaştığı otizm, bugün salgın gibi yayılıyorsa bunun suçlusu genler değil.
GENLER MASUM MU?
Genler, bu kadar kısa sürede değişemez. Araştırmalara göre bebeklerde aktif olmayan genler bulunur. Anne adayının hamilelikte ve sonrasında beslenmesi, bebeğin genleri üzerinde çok etkilidir. Çevre, çocuğun genetik yapısını büyük ölçüde etkiler. Annenin bozuk bağırsak yapısı, genetik yolla çocuğa aktarılır. Bu anne, daha önce doğum kontrol hapı kullanmışsa, durum daha da kötü durumdadır. Hele anne, bebeğini emzirmezse bu çocuğun bağışıklık sisteminin gelişmesi çok zordur. Buna ailenin yanlış beslenme alışkanlıkları da eklendiğinde hastalıklar kaçınılmaz hale gelir. Sonuç olarak otizm ve şizofreni gibi GAPS hastalıklarında genetik bir yatkınlık vardır. Ancak bunu çevresel faktörler belirler. Bu genler, eskiden de vardı ancak besinlerimiz bu kadar yapay değildi. 100 yıl önceyle bu günkü beslenme ve yaşam tarzımız ne yazık ki aynı değil. Otizmli çocuklara yardım etmek için genetikle değil, çevremizle uğraşmak zorundayız...
NE YEMELi? YEMEKLERi TEREYAĞIYLA YAPIN
GAPS hastaları için en iyisi; hayvansal yağlardır. Bu yağlar, bağışıklığı ve sindirimi onarır. GAPS hastalarının bu yağlardan bol bol tüketmesi gerekir. Yemek yaparken de bu yağları kullanmak gerekir. Soğuk pres sıkma zeytinyağı da çok faydalıdır. Ancak ısıya maruz kalırsa vitamini azalır. Soğuk sızma zeytinyağını pişmiş yemeklere, salatalara ve sebzelere sos olarak bol bol kullanabilirsiniz. Margarinden ise kesinlikle uzak durun!
NE YEMEMELİ? SÜT FAYDALI MIDIR?
LAKTOZ, GAPS hastaları tarafından sindirilemez. Yoğurt, ekşi kreme ve doğal peynirler gibi fermente edilmiş süt ürünlerinde laktoz bulunmaz. Süt, evde uygun şekilde fermente edildiğinde faydalıdır. Bu nedenle GAPS hastalarına sadece evde fermente edilmiş süt ürünleri tavsiye edilir. GAPS hastaları, keçi sütünü de kolay sindirir. Evde yapılmış organik yoğurdu da kolay sindirir.
SAKIN TÜKETMEYİN!
DR. McBride, GAPS hastalarının uzak durması gereken besinleri sıralıyor: ● Her türlü paketlenmiş peynirler ● Pirinç ● Reçeller ● Sakız ● Konserve sebzeler ● Sosis ve sucuk ● Soya ● Şeker kamışı ● Yer elması ● Paketli yoğurt ● Yosun ● Yulaf
TARiF
Lahana ve elma salatası
100 gram beyaz lahana
1 büyük elma
Yarım bardak evde yapılmış yoğurt
1 tatlı kaşığı bal
1 tutam tuz
2 yemek kaşığı kuru üzüm
Hazırlanışı:
Lahanayı rendeleyin. Elmayı soyun, çekirdekleri alın ve rendeleyin. Kuru üzümleri yumuşatmak için tereyağında hafifçe çevirin. Yoğurtla birlikte bal ve tuzu ekleyin. Büyün malzemeyi karıştırın.
VÜCUDUN ŞİFRESİ BAĞIRSAK 7 / HAZIRLAYAN : SİNEM UYSAL
YARIN: GAPS DİYETİNE GİRİŞ
GENLER MASUM MU?
Genler, bu kadar kısa sürede değişemez. Araştırmalara göre bebeklerde aktif olmayan genler bulunur. Anne adayının hamilelikte ve sonrasında beslenmesi, bebeğin genleri üzerinde çok etkilidir. Çevre, çocuğun genetik yapısını büyük ölçüde etkiler. Annenin bozuk bağırsak yapısı, genetik yolla çocuğa aktarılır. Bu anne, daha önce doğum kontrol hapı kullanmışsa, durum daha da kötü durumdadır. Hele anne, bebeğini emzirmezse bu çocuğun bağışıklık sisteminin gelişmesi çok zordur. Buna ailenin yanlış beslenme alışkanlıkları da eklendiğinde hastalıklar kaçınılmaz hale gelir. Sonuç olarak otizm ve şizofreni gibi GAPS hastalıklarında genetik bir yatkınlık vardır. Ancak bunu çevresel faktörler belirler. Bu genler, eskiden de vardı ancak besinlerimiz bu kadar yapay değildi. 100 yıl önceyle bu günkü beslenme ve yaşam tarzımız ne yazık ki aynı değil. Otizmli çocuklara yardım etmek için genetikle değil, çevremizle uğraşmak zorundayız...
NE YEMELi? YEMEKLERi TEREYAĞIYLA YAPIN
GAPS hastaları için en iyisi; hayvansal yağlardır. Bu yağlar, bağışıklığı ve sindirimi onarır. GAPS hastalarının bu yağlardan bol bol tüketmesi gerekir. Yemek yaparken de bu yağları kullanmak gerekir. Soğuk pres sıkma zeytinyağı da çok faydalıdır. Ancak ısıya maruz kalırsa vitamini azalır. Soğuk sızma zeytinyağını pişmiş yemeklere, salatalara ve sebzelere sos olarak bol bol kullanabilirsiniz. Margarinden ise kesinlikle uzak durun!
NE YEMEMELİ? SÜT FAYDALI MIDIR?
LAKTOZ, GAPS hastaları tarafından sindirilemez. Yoğurt, ekşi kreme ve doğal peynirler gibi fermente edilmiş süt ürünlerinde laktoz bulunmaz. Süt, evde uygun şekilde fermente edildiğinde faydalıdır. Bu nedenle GAPS hastalarına sadece evde fermente edilmiş süt ürünleri tavsiye edilir. GAPS hastaları, keçi sütünü de kolay sindirir. Evde yapılmış organik yoğurdu da kolay sindirir.
SAKIN TÜKETMEYİN!
DR. McBride, GAPS hastalarının uzak durması gereken besinleri sıralıyor: ● Her türlü paketlenmiş peynirler ● Pirinç ● Reçeller ● Sakız ● Konserve sebzeler ● Sosis ve sucuk ● Soya ● Şeker kamışı ● Yer elması ● Paketli yoğurt ● Yosun ● Yulaf
TARiF
Lahana ve elma salatası
100 gram beyaz lahana
1 büyük elma
Yarım bardak evde yapılmış yoğurt
1 tatlı kaşığı bal
1 tutam tuz
2 yemek kaşığı kuru üzüm
Hazırlanışı:
Lahanayı rendeleyin. Elmayı soyun, çekirdekleri alın ve rendeleyin. Kuru üzümleri yumuşatmak için tereyağında hafifçe çevirin. Yoğurtla birlikte bal ve tuzu ekleyin. Büyün malzemeyi karıştırın.
VÜCUDUN ŞİFRESİ BAĞIRSAK 7 / HAZIRLAYAN : SİNEM UYSAL
YARIN: GAPS DİYETİNE GİRİŞ
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