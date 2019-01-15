Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler köyü yolu üzerindeki kasap ve restoran işletmecisi Mehmet Çetin, bu sabah hayvan barınağına geldiğinde ineklerinden 3'ünü kanlar içinde yerde buldu. Çetin'in ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekipleri, 3 ineğin boynunun kesildiğini belirledi. Dün gece saatlerinde meydana geldiği değerlendirilen olayda, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından boyunları kesilen 3 inekten 2'sinin öldüğü tespit edildi. Ölen 2 inek, Bayramiç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gözetiminde gömülürken, yaralı olan ineğin ise mezbahada kesimi gerçekleştirildi.
Çanakkale'de korkunç olay! Boyunları kesilmiş halde bulundu...
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kasaplık yapan Mehmet Çetin (30), kendisine ait hayvan barınağında 3 ineğini boyunları kesilmiş halde buldu. İneklerden ikisi ölürken, yaralı olan ise mezbahada kesildi.
- Dikkat! Bütün sürücüleri ilgilendiriyor
- Meteoroloji'den İstanbul'a kritik uyarı
- Nazım Hikmet 117 yaşında! İşte unutulmaz sözleri
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.