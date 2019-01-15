



Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler köyü yolu üzerindeki kasap ve restoran işletmecisi Mehmet Çetin, bu sabah hayvan barınağına geldiğinde ineklerinden 3'ünü kanlar içinde yerde buldu. Çetin'in ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekipleri, 3 ineğin boynunun kesildiğini belirledi. Dün gece saatlerinde meydana geldiği değerlendirilen olayda, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından boyunları kesilen 3 inekten 2'sinin öldüğü tespit edildi. Ölen 2 inek, Bayramiç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gözetiminde gömülürken, yaralı olan ineğin ise mezbahada kesimi gerçekleştirildi.