Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının bugün de Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da etkili olacağını açıkladı. Ayrıca hızı saatte 90 kilometreyi bulacak fırtınanın da etkili olacağı açıklanırken, vatandaşlardan olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olması istendi. İşte 16 Ocak 2019 Çarşamba hava durumu...