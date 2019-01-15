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  • Son Güncelleme: 16.01.2019 07:16

'den son dakika kar yağışı uyarısı! Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? 16 Ocak 2019

ile ilgili tahminler Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Dün öğlen saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava beraberinde kar yağışını getirdi. İstanbul ve Ankara'da da etkili olan kar yağışının bugün öğle saatlerine doğru yurdun batı bölgelerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. ? ? ? Kar yağacak mı? İşte 16 Ocak 2019 Çarşamba hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının bugün de Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da etkili olacağını açıkladı. Ayrıca hızı saatte 90 kilometreyi bulacak fırtınanın da etkili olacağı açıklanırken, vatandaşlardan olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olması istendi. İşte 16 Ocak 2019 Çarşamba hava durumu...

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