hazımsızlık, yanma ve şişlik... Tüm bunlaren sık görülen şikayetlerini oluşturuyor. Günümüzde herkes, yanlış beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak mide sorunları yaşıyor. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Gastroentroloji Bölümü'nden,, mide hastalıklarıyla ilgili önemli bilgiler veriyor. Sağlıklı bir mide için ilk olarak sağlıklı beslenilmesi gerektiğini söylüyor.bölgesinde hissedilen ağrı, kalp, akciğer ve safra kesesi hastalıkları ile ilgili olabiliyor. Ağrının cinsiniAçlık sırasındaki ağrı on iki parmak bağırsağındaki ülserden kaynaklanabilirken, yemeklerden sonra oluşan ağrıhastalıklarına işaret ediyor.