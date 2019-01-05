Ağrı, hazımsızlık, yanma ve şişlik... Tüm bunlar mide hastalıklarının en sık görülen şikayetlerini oluşturuyor. Günümüzde herkes, yanlış beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak mide sorunları yaşıyor. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Gastroentroloji Bölümü'nden, Doç. Dr. Süleyman Uraz, mide hastalıklarıyla ilgili önemli bilgiler veriyor. Sağlıklı bir mide için ilk olarak sağlıklı beslenilmesi gerektiğini söylüyor.
PANKREASA DİKKAT
Mide bölgesinde hissedilen ağrı, kalp, akciğer ve safra kesesi hastalıkları ile ilgili olabiliyor. Ağrının cinsini aç ve tok olmak değiştiriyor. Açlık sırasındaki ağrı on iki parmak bağırsağındaki ülserden kaynaklanabilirken, yemeklerden sonra oluşan ağrı safra ve pankreas hastalıklarına işaret ediyor.
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