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  • 05.01.2019 04:43

'dan sefer iptalleri

Deniz Otobüsleri'nin () seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İptal edilen seferlerin duyurusu BUDO'nun internet sitesinden yapıldı. İşte iptal edilen o seferler...

Yola çıkacaklar dikkat! O seferler iptal

Deniz Otobüsleri'nin () seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 08.00 ve 09.30 saatlerindeki Bursa (Mudanya)- (Eminönü/Sirkeci), 09.30 ve 11.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri de programdan kaldırıldı.

Ayrıca, 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

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