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  • 04.01.2019 20:22
  • Son Güncelleme: 04.01.2019 20:31

: 'daki operasyonunda 12 tutuklama!

'da para karşılığı "" yöntemiyle yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şahıstan 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Manisa'daki fuhuş operasyonunda 12 tutuklama
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri il genelinde sosyal medya üzerinden kurdukları bağlantıyla düzenledikleri "" yöntemiyle yaptırdıkları tespit edilen evli 4 çifti takibe aldı. Ekiplerce dün sabah düzenlenen operasyonda 6'sı kadın 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan C.E., A.Ç., H.S., H.A., A.I., S.S., G.E., M.Ö., M.Ç., M.Ö., M.A., A.D., Z.Z., Ö.E., A.K., S.U., C.K. ve B.B., Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine götürüldü.

Burada 'suça sürüklenen' ve 'mağdur' sıfatıyla işlem yapılan S.S., A.D., A.K., M.Ö., C.K. ve B.B. adlı 6 kadın, ifadeleri sonrası serbest bırakıldı. 'Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçlamasıyla gözaltında tutulan 12 erkek zanlı ise adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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