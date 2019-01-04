Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri il genelinde sosyal medya üzerinden kurdukları bağlantıyla düzenledikleri " swinger " yöntemiyle fuhuş yaptırdıkları tespit edilen evli 4 çifti takibe aldı. Ekiplerce dün sabah düzenlenen operasyonda 6'sı kadın 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan C.E., A.Ç., H.S., H.A., A.I., S.S., G.E., M.Ö., M.Ç., M.Ö., M.A., A.D., Z.Z., Ö.E., A.K., S.U., C.K. ve B.B., Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine götürüldü.

Burada 'suça sürüklenen' ve 'mağdur' sıfatıyla işlem yapılan S.S., A.D., A.K., M.Ö., C.K. ve B.B. adlı 6 kadın, ifadeleri sonrası serbest bırakıldı. 'Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçlamasıyla gözaltında tutulan 12 erkek zanlı ise adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.