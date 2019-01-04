hemen herkes midesorunlarından şikayetediyor. En sık görülen midehastalığı iseolarakkarşımıza çıkıyor. İstanbulFlorence NightingaleHastanesi GastroenterolojiBölümü'nden, hastalıkla ilgili önemlibilgiler veriyor: Reflü, midekapakçığında meydana gelensorun nedeniylesonucu meydanageliyor.Sigara, alkolve kontrolsüzağrı kesicikullanılmasımidedekisavunmasistemlerini zayıflatıyorve hastalığı tetikliyor.