Toplumda hemen herkes mide sorunlarından şikayet ediyor. En sık görülen mide hastalığı ise reflü olarak karşımıza çıkıyor. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof. Dr. İrfan Koruk, hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor: Reflü, mide kapakçığında meydana gelen sorun nedeniyle besinlerin yemek borusuna geri kaçması sonucu meydana geliyor. Her 5 kişiden biri reflü ile mücadele ediyor. Sigara, alkol ve kontrolsüz ağrı kesici kullanılması midedeki savunma sistemlerini zayıflatıyor ve hastalığı tetikliyor.
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