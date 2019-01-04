Zeytinyağı diyeti

Potasyum, sodyum, demir, E ve K vitaminleri açısından zengin olan zeytinyağı, incecik bir vücuda kavuşmak isteyenlerin imdadına yetişiyor. Antioksidan özellikler gösteren zeytinyağı, metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Zeytinyağı mucizesini keşfeden Brezilyalı model Gisele Bündchen, düzenli zeytinyağı tüketerek formunu koruduğu söylüyor.
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