Bugünkü
Takvim

diyeti

Zeytinyağı diyeti
Potasyum, sodyum, demir, E ve K vitaminleri açısından zengin olan zeytinyağı, incecik bir vücuda kavuşmak isteyenlerin imdadına yetişiyor. Antioksidan özellikler gösteren , metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Zeytinyağı mucizesini keşfeden Brezilyalı model Gisele Bündchen, düzenli zeytinyağı tüketerek formunu koruduğu söylüyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriZeytinyağı diyeti
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar