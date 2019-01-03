Aşık olduğunda, heyecanlandığında, korktuğunda hızla atan, üzüldüğünde sızlayan kalp, insan vücudunun yaşamsal organlarından birini oluşturuyor. Uzmanlar, sağlıklı bir kalbin sağlıklı bir beden anlamına geldiğini söylüyor. Kalp hastalıkları dünyada en çok görülen ve en çok ölümle sonuçlanan rahatsızlıklar arasında ilk sırada bulunuyor. Bu da kalbimize iyi bakmamız gerektiğini gösteriyor. Sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve pozitif bir hayatın yanı sıra kalbimizi bu soğuk kış günlerinde de korumamız gerekiyor. Sağlıklı atan bir kalp için Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, şu bilgileri veriyor. Yazın güneşten korunma, susuz kalmama gibi uyarılmaların yanında kışın da kalbi korumak için dikkat edilmesi gerekiyor. Bu soğuk kış günlerinde en riskli grubu, kalp hastaları oluşturuyor. Bu hastaların soğuk havada yaşadıkları dolaşım sorunu, kalp krizine bile neden olabiliyor.
GRİP OLMAYIN!
Bu nedenle kalp hastalarının direkt olarak soğuğa maruz kalmamaları gerekiyor. Prof. Dr. Sönmez, "Soğuğa maruz kalan kalp hastalarında bir gribal enfeksiyon bile kalbi ve akciğerleri olumsuz yönde etkileyebilir. Bu yüzden kronik kalp hastaları soğuktan kaçınması gerekir" uyarısında bulunuyor. Kalp hastalarının direkt olarak soğuğa maruz kalmaması gerekiyor. Aksi halde bu kişilerde göğüs ağrısı problemi yaşanabiliyor. Bu nedenle kalp hastalarının rüzgarı göğüs bölgelerinden almamaları gerekiyor. Soğuklarda göğüs ve boğaz bölgesini koruyacak şekilde atkı kullanmaları öneriliyor. Beslenmeye de dikkat çeken Prof. Dr. Sönmez, zeytinyağı, sarımsak, fasulye, fındık, domates, elma ve greyfurt tüketilmesini öneriyor.
SÜPER BESİNLER
Uzmanlar, sağlıklı bir kalp için şu besinleri öneriyor:
BALIK: İçerdiği omega 3 ile kalp ritmini düzenler.
SÜT: Kalbi korur.
KUŞKONMAZ: Kalp krizini önler.
MUZ: Tansiyonu ve kolesterolü düşürür.
PANCAR: Kalp atımını düzenler.
YEŞİL ÇAY: Kalp hastalıklarını engeller.
DOMATES-KARPUZ: Kalp hastalıklarına karşı korur.
KETEN TOHUMU: Her gün 1 çorba kaşığı keten tohumunu yoğurt, çorba gibi besinlerin içine katılarak tüketildiğinde kalp krizini önler.
ZAMANA MEYDAN OKUYUN 6 / HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
GRİP OLMAYIN!
Bu nedenle kalp hastalarının direkt olarak soğuğa maruz kalmamaları gerekiyor. Prof. Dr. Sönmez, "Soğuğa maruz kalan kalp hastalarında bir gribal enfeksiyon bile kalbi ve akciğerleri olumsuz yönde etkileyebilir. Bu yüzden kronik kalp hastaları soğuktan kaçınması gerekir" uyarısında bulunuyor. Kalp hastalarının direkt olarak soğuğa maruz kalmaması gerekiyor. Aksi halde bu kişilerde göğüs ağrısı problemi yaşanabiliyor. Bu nedenle kalp hastalarının rüzgarı göğüs bölgelerinden almamaları gerekiyor. Soğuklarda göğüs ve boğaz bölgesini koruyacak şekilde atkı kullanmaları öneriliyor. Beslenmeye de dikkat çeken Prof. Dr. Sönmez, zeytinyağı, sarımsak, fasulye, fındık, domates, elma ve greyfurt tüketilmesini öneriyor.
SÜPER BESİNLER
Uzmanlar, sağlıklı bir kalp için şu besinleri öneriyor:
BALIK: İçerdiği omega 3 ile kalp ritmini düzenler.
SÜT: Kalbi korur.
KUŞKONMAZ: Kalp krizini önler.
MUZ: Tansiyonu ve kolesterolü düşürür.
PANCAR: Kalp atımını düzenler.
YEŞİL ÇAY: Kalp hastalıklarını engeller.
DOMATES-KARPUZ: Kalp hastalıklarına karşı korur.
KETEN TOHUMU: Her gün 1 çorba kaşığı keten tohumunu yoğurt, çorba gibi besinlerin içine katılarak tüketildiğinde kalp krizini önler.
ZAMANA MEYDAN OKUYUN 6 / HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
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