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İşkence edilen papağanın operasyonuna giren ekibe konuşma yasağı

adlı cani papağan “”a işkence etti. Talihsiz hayvan operasyon geçirdi. Ancak can verdi. Operasyonu yapan ekibe ise konuşma yasağı getirildi...

'Vah'tiyar
Yemek yarışmasına katılan 'in caniliği tüm 'nin tepkisini çekti. Özdemir, papağanı 'a işkence etti. Ruh hastası adam 21 gün boyunca akıl hastanesine gönderildi. Mesut Bahtiyar ise 'ne götürülerek ameliyat edildi. Ancak başından yaralanan talihsiz hayvan, can verdi.

MERAKLA BEKLENİYOR
Bahtiyar'ın ölüm nedeninin kesinleşmesi için otopsi yapıldığı öğrenildi. Hem vatandaşlar hem de gazeteciler otopsiyle ilgili sonucu öğrenmek için Veterinerlik Fakültesi'ne telefon etti. Ancak fakülte sus pus kesildi. İşte bunun nedenini TAKVİM öğrendi. Bahtiyar'ın ölüm nedeni için fakültedeki tüm yetkililere konuşma yasağı getirilmişti. Kararın ise dekanlık tarafından alındığı öğrenildi. Şimdi kamuoyu Bahtiyar'ın otopsi raporunun açıklanmasını bekliyor.


Mevlüt Yüksel

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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