Yarın eczaneler, noter, PTT, bankalar, hastaneler, kargolar açık mı? 1 Ocak 2019 resmi tatil mi?

1 Ocak 2019 resmi tatil mi? Yeni yıl için geri sayım başladı. 2019'a girmemize saatler kala, hastanede, PTT'de, bankada ya da noterde işleri olan vatandaşlar yarın bu kurumların açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın eczaneler, noter, PTT, bankalar, hastaneler, kargolar açık mı? 1 Ocak resmi tatil mi? İşte merak edilen soruların yanıtı...

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

Yarın yani 1 Ocak 2019 resmi tatil olduğu için eczaneler, noter, PTT, bankalar, hastaneler, kargolar kapalı olacak. Eczaneler nöbetçi olarak göreve devam edecek. Hastaneler ise acil servis olarak hizmet verecek.

2019 RESMİ TATİLLER

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı 23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü* 19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı Arefesi 05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (1.Gün) 06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (2.Gün) 07 Haziran 2019 Cuma Ramazan Bayramı (3.Gün) 15 Temmuz 2019 Pazartesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi 11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün) 12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün) 13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün) 14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün) 30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı 28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi 29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

2019 DİNİ GÜNLER