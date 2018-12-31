Yarın eczaneler, noter, PTT, bankalar, hastaneler, kargolar açık mı? 1 Ocak 2019 resmi tatil mi?

1 Ocak 2019 resmi tatil mi? Yeni yıl için geri sayım başladı. 2019'a girmemize saatler kala, hastanede, PTT'de, bankada ya da noterde işleri olan vatandaşlar yarın bu kurumların açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın eczaneler, noter, PTT, bankalar, hastaneler, kargolar açık mı? 1 Ocak resmi tatil mi? İşte merak edilen soruların yanıtı...
1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?
Yarın yani 1 Ocak 2019 resmi tatil olduğu için eczaneler, noter, PTT, bankalar, hastaneler, kargolar kapalı olacak. Eczaneler nöbetçi olarak göreve devam edecek. Hastaneler ise acil servis olarak hizmet verecek.
2019 RESMİ TATİLLER
|01 Ocak 2019 Salı
|Yılbaşı
|23 Nisan 2019 Salı
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|01 Mayıs 2019 Çarşamba
|Emek ve Dayanışma Günü*
|19 Mayıs 2019 Pazar
|Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
|04 Haziran 2019 Salı
|Ramazan Bayramı Arefesi
|05 Haziran 2019 Çarşamba
|Ramazan Bayramı (1.Gün)
|06 Haziran 2019 Perşembe
|Ramazan Bayramı (2.Gün)
|07 Haziran 2019 Cuma
|Ramazan Bayramı (3.Gün)
|15 Temmuz 2019 Pazartesi
|15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
|10 Ağustos 2019 Cumartesi
|Kurban Bayramı Arefesi
|11 Ağustos 2019 Pazar
|Kurban Bayramı (1.Gün)
|12 Ağustos 2019 Pazartesi
|Kurban Bayramı (2.Gün)
|13 Ağustos 2019 Salı
|Kurban Bayramı (3.Gün)
|14 Ağustos 2019 Çarşamba
|Kurban Bayramı (4.Gün)
|30 Ağustos 2019 Cuma
|Zafer Bayramı
|28 Ekim 2019 Pazartesi
|Cumhuriyet Bayramı Arefesi
|29 Ekim 2019 Salı
|Cumhuriyet Bayramı
2019 DİNİ GÜNLER
|HİCRİ TARİHLER
|MİLADİ TARİHLER
|GÜN
|AY
|YIL
|GÜN
|AY-YIL
|HAF.GÜN
|DİNİ GÜNLER
|1
|C.EVVEL
|1440
|7
|Oca.19
|PAZARTESİ
|……..
|1
|C.AHİR
|1440
|6
|Şub.19
|ÇARŞAMBA
|……..
|30
|C.AHİR
|1440
|7
|Mar.19
|PERŞEMBE
|REGAİB KANDİLİ
|
|RECEB
|1440
|8
|MART-2019
|CUMA
|ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
|1
|26
|RECEB
|1440
|2
|Nis.19
|SALI
|MİRAC KANDİLİ
|1
|ŞABAN
|1440
|6
|Nis.19
|CUMARTESİ
|………..
|14
|ŞABAN
|1440
|19
|Nis.19
|CUMA
|BERAT KANDİLİ
|1
|RAMAZAN
|1440
|6
|May.19
|PAZARTESİ
|RAMAZAN BAŞLANGICI
|26
|RAMAZAN
|1440
|31
|May.19
|CUMA
|KADİR GECESİ
|29
|RAMAZAN
|1440
|3
|Haz.19
|PAZARTESİ
|AREFE
|1
|ŞEVVAL
|1440
|4
|Haz.19
|SALI
|RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
|2
|ŞEVVAL
|1440
|5
|Haz.19
|ÇARŞAMBA
|RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
|3
|ŞEVVAL
|1440
|6
|Haz.19
|PERŞEMBE
|RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
|1
|ZİLKADE
|1440
|4
|Tem.19
|PERŞEMBE
|……..
|1
|ZİLHİCCE
|1440
|2
|Ağu.19
|CUMA
|……..
|9
|ZİLHİCCE
|1440
|10
|Ağu.19
|CUMARTESİ
|AREFE
|10
|ZİLHİCCE
|1440
|11
|Ağu.19
|PAZAR
|KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
|11
|ZİLHİCCE
|1440
|12
|Ağu.19
|PAZARTESİ
|KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
|12
|ZİLHİCCE
|1440
|13
|Ağu.19
|SALI
|KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
|13
|ZİLHİCCE
|1440
|14
|Ağu.19
|ÇARŞAMBA
|KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
|1
|MUHARREM
|1441
|31
|Ağu.19
|CUMARTESİ
|HİCRİ YILBAŞI
|10
|MUHARREM
|1441
|9
|Eyl.19
|PAZARTESİ
|AŞURE GÜNÜ
|1
|SAFER
|1441
|30
|Eyl.19
|PAZARTESİ
|……..
|1
|R.EVVEL
|1441
|29
|EKİM-2019
|SALI
|……..
|11
|R.EVVEL
|1441
|8
|KASIM-2019
|CUMA
|MEVLİD KANDİLİ
|1
|R.AHİR
|1441
|28
|KASIM-2019
|PERŞEMBE
|……..
|1
|C.EVVEL
|1441
|27
|ARALIK-2019
|CUMA
|……..
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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