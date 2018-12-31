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  • 31.12.2018 19:01
  • Son Güncelleme: 31.12.2018 19:11

Yarın eczaneler, noter, PTT, bankalar, hastaneler, kargolar açık mı? 1 Ocak 2019 resmi tatil mi?

Yarın resmi kurumlar çalışacak mı? Yeni yıla girmemize saatler kala resmi kurumlarda işleri olan vatandaşlar yarın yani 1 Ocak'ta bu kurumların açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki, yarın eczaneler, noter, PTT, bankalar, hastaneler, kargolar açık mı? 1 Ocak resmi tatil mi? İşte ayrıntılar...

1 Ocak tatil mi?

1 Ocak 2019 resmi tatil mi? Yeni yıl için geri sayım başladı. 2019'a girmemize saatler kala, hastanede, PTT'de, bankada ya da noterde işleri olan vatandaşlar yarın bu kurumların açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın eczaneler, noter, PTT, bankalar, hastaneler, kargolar açık mı? 1 Ocak resmi tatil mi? İşte merak edilen soruların yanıtı...

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

Yarın yani 1 Ocak 2019 resmi tatil olduğu için eczaneler, noter, PTT, bankalar, hastaneler, kargolar kapalı olacak. Eczaneler nöbetçi olarak göreve devam edecek. Hastaneler ise acil servis olarak hizmet verecek.

2019 RESMİ TATİLLER

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı
23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü*
19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı Arefesi
05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (1.Gün)
06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (2.Gün)
07 Haziran 2019 Cuma Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Temmuz 2019 Pazartesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi
11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)
12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)
13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)
14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)
30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı
28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi
29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

2019 DİNİ GÜNLER

HİCRİ TARİHLER MİLADİ TARİHLER
GÜN AY YIL GÜN AY-YIL HAF.GÜN DİNİ GÜNLER
1 C.EVVEL 1440 7 Oca.19 PAZARTESİ ……..
1 C.AHİR 1440 6 Şub.19 ÇARŞAMBA ……..
30 C.AHİR 1440 7 Mar.19 PERŞEMBE​ REGAİB KANDİLİ​
RECEB​ 1440​ 8 MART-2019​ CUMA ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
1
26 RECEB 1440 2 Nis.19 SALI MİRAC KANDİLİ
1 ŞABAN 1440 6 Nis.19 CUMARTESİ ………..
14 ŞABAN 1440 19 Nis.19 CUMA BERAT KANDİLİ
1 RAMAZAN 1440 6 May.19 PAZARTESİ RAMAZAN BAŞLANGICI
26 RAMAZAN 1440 31 May.19 CUMA KADİR GECESİ
29 RAMAZAN 1440 3 Haz.19 PAZARTESİ AREFE
1 ŞEVVAL 1440 4 Haz.19 SALI RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
2 ŞEVVAL 1440 5 Haz.19 ÇARŞAMBA RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
3 ŞEVVAL 1440 6 Haz.19 PERŞEMBE RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
1 ZİLKADE 1440 4 Tem.19 PERŞEMBE ……..
1 ZİLHİCCE 1440 2 Ağu.19 CUMA ……..
9 ZİLHİCCE 1440 10 Ağu.19 CUMARTESİ AREFE
10 ZİLHİCCE 1440 11 Ağu.19 PAZAR KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
11 ZİLHİCCE 1440 12 Ağu.19 PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
12 ZİLHİCCE 1440 13 Ağu.19 SALI KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
13 ZİLHİCCE 1440 14 Ağu.19 ÇARŞAMBA KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
1 MUHARREM 1441 31 Ağu.19 CUMARTESİ HİCRİ YILBAŞI
10 MUHARREM 1441 9 Eyl.19 PAZARTESİ AŞURE GÜNÜ
1 SAFER 1441 30 Eyl.19 PAZARTESİ ……..
​1 R.EVVEL 1441​ 29 EKİM-2019​ SALI ……..​
​11 R.EVVEL​ 1441​​ 8 KASIM-2019​​ CUMA MEVLİD KANDİLİ​
​1 R.AHİR​ 1441​​ 28 KASIM-2019​​​ PERŞEMBE ……..​
1 C.EVVEL ​1441 ​27 ARALIK-2019​​​​ ​CUMA ……..​​​​
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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